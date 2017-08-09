Чем грозит разочарование учителей и врачей

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Зафиксированное социологами разочарование учителей легко может быть дополнено разочарованием врачей. Накануне президентских выборов это может стать политической проблемой – учителя и врачи до сих пор были важными лояльными группами. Любопытно, что эту проблему Путину-18 отчасти подстроили Путин-09 и Путин-12. Согласно майским указам 2012 г. средние зарплаты учителей, врачей и соцработников должны были сразу же подняться до средней по региону, а у некоторых категорий – к 2018 г. превысить среднюю по региону вдвое. Профильные министерства и ведомства регулярно рапортуют о проведении указов президента в жизнь, но рядовые сотрудники говорят обратное. Исследование ВШЭ и «Левада-центра», проведенное в 2016/17 учебном году, показало, что доля недовольных зарплатой учителей за год выросла с 28 до 34%. Доля тех, кому все в школе нравится, уменьшилась с 42 до 22%. Половина опрошенных в среднем получают на основном месте работы менее 20 000 руб. в месяц, что соответствует медианному доходу россиян за 2016 г. – 22 800 руб., но никак не среднему (около 35 000 руб.).

Но главная беда как раз в средней зарплате как целевом показателе, которого можно достичь при огромном разбросе номинальных зарплат. Указы преследовали цель уменьшить неравенство доходов в регионах, а на деле привели к еще большему имущественному расслоению в этих группах.