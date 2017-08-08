Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: Указы Путина не прошли школу

Учителя разочаровались в указах Путина

Они недовольны зарплатами и ростом не связанной с работой нагрузки

Учителя и врачи должны ощущать себя средним классом, заявлял в ноябре 2012 г. премьер-министр Дмитрий Медведев. За полгода до этого вышли майские указы президента Владимира Путина, в которых ставилась цель – увеличить зарплаты педагогов: к следующим выборам она должна вдвое превышать среднюю по региону. Предполагалось, что высокая оплата позволит учителю работать в одном месте, а не заниматься совместительством, что у него будет больше времени на подготовку и дополнительные занятия. Для этого учителей, как и других бюджетников, перевели на так называемый эффективный контракт: поставили оплату их труда и социальный пакет в прямую зависимость от качества и количества работы.

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Комментарии  ()
Гадюкин
21:50 07.08.2017
И как Путин с Медведевым до такого не додумались: чтобы зарплаты учителей вдвое превышали средние по региону, нужно всем остальным работникам снизить зарплаты вдвое. Указ будет исполнен.
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