Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: Указы Путина не прошли школу
Учителя разочаровались в указах Путина
Они недовольны зарплатами и ростом не связанной с работой нагрузки
- Татьяна Ломская
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Указы Путина не сделали школу более эффективной, показал опрос учителей
DANIL SEMYONOV / AFP
Учителя и врачи должны ощущать себя средним классом, заявлял в ноябре 2012 г. премьер-министр Дмитрий Медведев. За полгода до этого вышли майские указы президента Владимира Путина, в которых ставилась цель – увеличить зарплаты педагогов: к следующим выборам она должна вдвое превышать среднюю по региону. Предполагалось, что высокая оплата позволит учителю работать в одном месте, а не заниматься совместительством, что у него будет больше времени на подготовку и дополнительные занятия. Для этого учителей, как и других бюджетников, перевели на так называемый эффективный контракт: поставили оплату их труда и социальный пакет в прямую зависимость от качества и количества работы.
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