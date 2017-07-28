Еще не старый, но уже ненужный
- Владимир Рувинский
- / Ведомости
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Доходы россиян падают не на пенсии, а гораздо раньше – после 45 лет и продолжают сокращаться по мере приближения выхода на пенсию. Новое исследование, проведенное Екатериной Клепиковой и Мариной Колосницыной из НИУ ВШЭ, свидетельствует, что чем ближе к пенсионному возрасту, тем зарплата ниже. Изучив данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения за 2004–2015 гг., исследователи выяснили, что после 45–55 лет россияне теряют около 20% своих зарплат (подробнее см. «Ведомости» от 27.07.2017). Если в развитых странах пик заработка человека приходится на 45–59 лет, то в России – на 25–44 года. Исследователи объясняют это дискриминацией по возрасту, у мужчин она проявляется с 45 лет, у женщин позднее, с 55 лет, т. е. с началом пенсионного возраста. Условный пенсионный барьер можно применить и к мужчинам: в 45 лет на пенсию могут выйти военные.
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