Статья опубликована в № 4360 от 11.07.2017 под заголовком: Неэффективная эффективность
Переход бюджетников на эффективный контракт не улучшил качество их работы
Зато нагрузка на них резко выросла
- Татьяна Ломская,
- Елизавета Базанова
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Врачи считают, что резкий рост нагрузки на них мешает росту качества медицинской помощи
Интерпресс / PhotoXPress
Перевести бюджетников на «эффективный контракт» президент России Владимир Путин поручил в майских указах 2012 г. Это должно было повысить качество госуслуг в образовании, здравоохранении, науке и культуре. Труд работников в этих сферах должен оплачиваться в зависимости от качества и количества выполняемой ими работы, зависеть от этого должен и их социальный пакет. Так государство должно стать более конкурентоспособным работодателем.
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