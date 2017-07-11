Переход бюджетников на эффективный контракт не улучшил качество их работы

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Врачи считают, что резкий рост нагрузки на них мешает росту качества медицинской помощи Интерпресс / PhotoXPress

Перевести бюджетников на «эффективный контракт» президент России Владимир Путин поручил в майских указах 2012 г. Это должно было повысить качество госуслуг в образовании, здравоохранении, науке и культуре. Труд работников в этих сферах должен оплачиваться в зависимости от качества и количества выполняемой ими работы, зависеть от этого должен и их социальный пакет. Так государство должно стать более конкурентоспособным работодателем.