Как измерить неопределенность

Экономические исследования подтверждают негативное влияние макроэкономической неопределенности на экономический рост Андрей Гордеев / Ведомости

В английском языке есть популярное выражение – May you live in interesting times («Чтоб ты жил в интересные времена»), происхождение которого часто связывают с древним китайским проклятием. И хотя китайские истоки этого выражения весьма спорны, его суть точно отражает влияние неопределенности на нашу жизнь. Несомненно, «интересные» времена – времена кризисов, смуты и неопределенности – сильнее привлекают внимание историков, дают больше пищи для ума экономистов, создают новые возможности для стремительной политической карьеры и быстрого обогащения. Однако за ними гораздо приятнее наблюдать со стороны, и лишь немногие согласятся променять свою мирную, спокойную и достаточно предсказуемую жизнь в «скучное» время на эти новые возможности и неизменно сопутствующие им высокие риски.

Неудивительно, что такие «интересные» времена неблагоприятны для экономического роста. И даже в отсутствие кризисов, войн и серьезных катаклизмов увеличение неопределенности несет серьезные риски для экономики. Среди относительно недавних примеров таких негативных шоков можно назвать сложные переговоры и до сих пор неясный сценарий выхода Великобритании из Евросоюза, угрозы введения новых санкций со стороны США для российских компаний или скачок волатильности на мировых финансовых рынках в начале февраля этого года, во многом связанный с ростом неопределенности относительно дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС.

