Зачем реформам будильник

Любовь долготерпит, милосердствует, всего надеется, все переносит. Длинный избирательный цикл закончился: у Владимира Путина 77% поддержки, некогда ждать с началом структурных реформ, а их программа готова – пора действовать. Председатель ЦСР Алексей Кудрин ждал момента, когда он сможет сказать это президенту (на этот раз в программной статье для «Коммерсанта») почти три года, с лета 2015 г., когда был законодательно оформлен перенос парламентских выборов. Следующий выборный цикл начнется летом 2020 г. с парламентской кампании, а значит, окно возможностей для проведения реформ сужается до двухлетней форточки – тем важнее начать действовать немедленно, считает Кудрин. Но согласен ли действующий, он же будущий президент страны на такой темп, все еще неочевидно.

Роль будильника, настойчиво расталкивающего впавшее в очередной междувыборный анабиоз руководство страны, Кудрин исполняет образцово – и эта задача с учетом ритуального торможения всей госмашины на период между кампаниями не менее важна, чем его роль идеолога и автора проекта структурных реформ, подкрепленных перераспределением бюджетных расходов под новые приоритеты: увеличения расходов на человеческий капитал, сокращения расходов на оборону и безопасность. Ключевые положения стратегии развития России на очередные шесть лет, подготовленные ЦСР для четвертого срока Путина, хотя и не обнародованы как единый документ, стали известны задолго до того, как Путин фактически поддержал многое из предложенного кудринскими экспертами в мирной части послания Федеральному собранию в марте 2018 г. – с которой военная не сочеталась даже идеологически.

Уже одно это противоречие не позволяло дать сколько-нибудь однозначный ответ на вопрос, что же следует считать приоритетом нового путинского срока – пушки или масло. Но и теперь, после убедительной победы Путина на выборах эксперты не сходятся во мнениях, как ее реализовать.

С одной стороны, поддержку можно трактовать как мандат на проведение реформ, в том числе болезненных – вроде повышения пенсионного возраста. С другой – как одобрение путинской стабильности, пусть и не слишком сытой в последние годы: вычленить из 77% Путина голоса за перемены, пусть и под руководством Путина же, невозможно. А избранный президент не спешит даже с кадровыми анонсами: состав нового правительства не будет обнародован до инаугурации в мае, а значит, кабинет обречен работать вхолостую.

Другое дело, что и назначенный кабинет сможет следовать заданному ЦСР темпу, только если будет командой единомышленников, которая не будет тратить время на затяжные внутренние споры, и логично, чтобы во главе кабинета стоял драйвер реформ. Кудрин до сих пор уклонялся от прямого ответа на вопрос, хочет ли он возглавить новое правительство Путина (оговариваясь, что помогать – поможет, но не в режиме полумер), но и Путин до сих пор не говорил о готовности сменить премьера.

Что же, любовь долготерпит.