Что мешает Владимиру Путину вернуться с войны

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Владимир Путин снова «возвращается с войны домой» – по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, внутрироссийские вопросы беспокоят Путина больше международной обстановки, в приоритете внутренние дела, «которыми он занимается в ежедневном круглосуточном формате <...> без выходных, без четких часов рабочего дня». Звучит хорошо – мол, сразу после убедительной победы на выборах президенту и впрямь пора заняться реализацией больших планов, обнародованных накануне в послании Федеральному собранию. Но смена приоритетов, даже если и заявление было искренним, вряд ли легко дастся российскому президенту из-за нового витка международной напряженности, вызванного, вот совпадение, в том числе его собственными заявлениями.

Если исключить вариант, что пресс-секретарь президента мог, как однажды выразился сам Путин, «нести пургу», то готовность президента сменить приоритеты заслуживает скорее одобрения. Отказаться, пусть даже на время, от роли вершителя судеб мира и борца с однополярной системой крайне важно, учитывая, что многие решения в политике и экономике в России напрямую замкнуты на Владимира Путина, отмечает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Это удачный пиар-ход и ответ на реакцию общества на милитаристский уклон послания, где военным вопросам было уделено значительно больше времени, чем проблемам социальной сферы и науки, вместе взятым. По данным мартовского опроса ВЦИОМа, тема новых стратегических вооружений, которой была посвящена добрая половина послания, разделила 9–10-е места в списке самых важных проблем страны (ее назвали важной для страны 22% опрошенных). Для сравнения: доступную медицину назвали 56%, преодоление бедности – 46%, развитие образования – 35%, совершенствование ЖКХ – 33% (назвать можно было несколько тем).