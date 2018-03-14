Отравленная политика

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Даже после выступления британского премьера Терезы Мэй в истории покушения на бывшего сотрудника ГРУ, разоблаченного и помилованного агента Сергея Скрипаля и его дочь остается много темных мест. Неизвестно, кто и откуда привез отдельные компоненты нервно-паралитического газа (по версии Мэй – «Новичок»), кто подготовил устройство к действию и применил его. Однако сейчас детали, как ни парадоксально, не так уж и значимы, и не только для Великобритании и солидаризировавшихся с ней США, но и для России, которую Мэй и Дональд Трамп подозревают в организации покушения еще до окончания расследования. Эти обвинения – следствие уже сложившейся репутации, унаследованной от СССР, репутации государства и спецслужб, которые много раз ликвидировали перебежчиков и врагов советской власти, официально отрицая причастность к их уничтожению.

Уже в новейшее время сотрудники ГРУ, как установил катарский суд, уничтожили в Дохе в 2004 г. одного из лидеров чеченских сепаратистов Зелимхана Яндарбиева – что делает неубедительными рассказы о том, что после смерти Сталина отечественные спецслужбы уже не прибегают к уничтожению врагов государства. Покушение на Скрипаля сразу же заставило вспомнить историю отравления в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 г.

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