Чем опасен «российский след» отравления Сергея Скрипаля

200 свидетелей опрошено британской полицией после отравления бывшего кадровика ГРУ Сергей Скрипаля Ведомости

Вечером в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен боевым отравляющим веществом, разработанным в России. Это произошло во время оглашения в парламенте промежуточных итогов расследования произошедшего 5 марта отравления Скрипаля и его дочери Юлии. Как говорят эксперты, заявление премьер-министра о причастности к отравлению российских властей наверняка приведет к принятию ответных мер против России.

Еще накануне заявления обсуждались разные варианты: бойкот чемпионата мира по футболу, который должен пройти в России этим летом, принятие закона о санкциях в отношении некоего круга российских чиновников и бизнесменов по типу американского акта Магнитского, высылка российских дипломатов, запрет на выдачу виз каким-то категориям граждан России – так или иначе, российско-британские отношения, и без того упавшие до самой низкой отметки со времен то ли холодной войны, то ли революции и первых лет советской власти, рискуют провалиться еще ниже. Такой реакцией Россия во многом будет обязана плохим ассоциациям: история с отравлением Скрипаля живо напоминает случившееся больше 10 лет назад смертельное отравление радиоактивным полонием бывшего полковника ФСБ Александра Литвиненко. В свою очередь, российские официальные лица заявляют, что не располагают никакой информацией об инциденте и не имели никаких контактов с британской стороной по этому поводу.

Из опубликованной до выступления премьер-министра Великобритании информации трудно было сделать какие-либо значительные выводы. Остается неизвестным, какое именно нервно-паралитическое вещество было использовано для покушения на Скрипаля и его дочь, непонятно, насколько серьезные ресурсы могли понадобиться для его создания. История расследования организованного сектой «Аум Синрикё» теракта в токийском метро в 1995 г. показала, что такое опасное боевое нервно-паралитическое вещество, как зарин, можно сварить в собственной квартире. Более того, как говорят специалисты, баллончик с отпугивающим собак нервно-паралитическим веществом, если его залить в глотку, может привести к эффекту, сравнимому с отравлением зарином. Не представляет собой чего-то необычайно сложного и создание такого сильного нервно-паралитического вещества, как VX, использованного при убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына в Малайзии в прошлом году. В этом преступлении были обвинены северокорейские спецслужбы, однако его исполнительницы – гражданки стран Юго-Восточной Азии – были пойманы фактически на месте преступления.

Скрипаль был арестован ФСБ в 2004 г. и приговорен к 13 годам тюрьмы за государственную измену, хотя уже в то время были случаи и более строгих приговоров по этой статье – к 18–19 годам лишения свободы. Относительно небольшой срок мог быть вызван как сотрудничеством Скрипаля с правоохранительными органами, так и тем, что нанесенный им ущерб на самом деле был ограниченным: как кадровик ГРУ, он мог иметь доступ к спискам сотрудников военной разведки, работающих под прикрытием дипломатических должностей в посольствах, но не к данным о нелегальных агентах.