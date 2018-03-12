Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля

Причастность России к этому инциденту «очень вероятна», заявила Мэй Alastair Grant / AP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня рассказала членам парламента страны о промежуточных итогах расследования произошедшего 5 марта отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также его дочери Юлии. Причастность России к этому инциденту «очень вероятна», заявила Мэй.

По словам премьер-министра, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». «Стало очевидно, что мистер Скрипаль с дочерью были отравлены военным нервно-паралитическим веществом, относящимся к типу, разработанному на территории России», - заявила она.

Что за «Новичок»? Шифром «Новичок» в позднем СССР обозначались разработки более эффективных, чем VX, нервно-паралитических бинарных газов. По открытым данным, их токсичность на порядок выше базовых веществ, а смертельная накожная доза - порядка десятков миллиграммов.

В этой связи существует две возможности, продолжила Мэй: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Премьер-министр рассказала, что посол России в Лондоне Александр Яковенко был вызван для дачи соответствующих объяснений. По ее словам, в разговоре с российским послом министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон потребовал в том числе «немедленного полного и исчерпывающего раскрытия» программы «Новичок» Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Великобритания ожидает получить разъяснения к вечеру вторника, 13 марта, и после этого примет решение о своей реакции, заявила Тереза Мэй. «Если разъяснения окажутся неудовлетворительными, мы получим основания считать, что указанное действие составляет незаконное применение силы Российской Федерацией против Соединенного Королевства», - заявила Тереза Мэй.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Мэй «цирковым шоу в британском парламенте» (цитаты по «Интерфаксу»). «Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации», - отметила она. По ее оценке, прежде чем «сочинять новые сказки», британцам стоило бы рассказать, чем закончились дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, «кто загадочно умер на британской земле».

Работавший на британскую разведку Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в Солсбери в тяжелом состоянии в ночь на 5 марта. Сейчас они находятся в коме. По предварительным данным, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Кроме того, серьезно пострадал британский полицейский.

В преддверии выступления Мэй The Times написала о возможной реакции Великобритании, если ответственность за отравление возложат на Россию. По данным газеты, Лондон готов к высылке высокопоставленных российских дипломатов, аннулированию британских виз связанным с Кремлем предпринимателям и введению финансовых ограничений для участников так называемого списка Магнитского. В числе других мер давления на Россию со стороны Великобритании назывался также отказ в признании права принимать ЧМ-2018 по футболу и резкое совместное заявление по России с Германией и Францией.