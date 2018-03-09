Лавров назвал неуместным сравнение историй Скрипаля и Литвиненко

Министр ответил на обвинения в адрес России в причастности к убийству бывшего полковника ГРУ

Лавров назвал неуместным сравнение ситуаций с отравлением Сергея Скрипаля и Александра Литвиненко Darko Vojinovic / AP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал пропагандой и нагнетанием истерики обвинения в адрес Москвы в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. «Мы не слышали ни единого факта, мы только смотрим репортажи по телевидению, где с серьезными лицами ваши коллеги (журналисты. – Ред.) с пафосом говорят, что если это Россия, то ответ будет такой, который Россия запомнит навсегда», – сказал министр (цитата «Интерфакса»).

Если есть заинтересованность в российском содействии расследованию, то Москва готова рассмотреть такую возможность, добавил Лавров. Но для этого нужно «не бежать на телевидение с голословными обвинениями», а взаимодействовать по линии правоохранительных органов, подчеркнул министр.

Также Лавров назвал неуместным сравнение ситуаций с отравлением Сергея Скрипаля и Александра Литвиненко. «Я хочу напомнить, что гибель Литвиненко, которую также свалили на Российскую Федерацию, так до конца и не расследована», – заявил министр.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом, сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники. Сейчас они находятся в местной больнице в состоянии комы. Также пострадал сотрудник полиции, оказывавший им первую помощь.

Следователи рассматривают несколько версий случившегося, в том числе причастность России к отравлению бывшего полковника ГРУ. Также не исключается, что покушение на Скрипаля могло быть провокацией с целью обвинить в нем Москву. Кроме того, изучаются обстоятельства смерти жены и сына Скрипаля.

Великобритания может ввести санкции против России или принять другие меры, если будет доказана причастность российских властей к отравлению Скрипаля и его дочери, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. По его словам, отравление Скрипаля может сказаться, например, на участии Великобритании в чемпионате мира по футболу в России.

Сергей Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении (ГРУ) Генштаба России до 1999 г. и ушел в отставку в звании полковника. После этого работал в управделами МИДа и занимался бизнесом. В 2004 г. Скрипаль был арестован по обвинению в сотрудничестве с разведкой Великобритании и приговорен к 13 годам тюрьмы. По версии следствия, полковник был завербован в 1995 г., он признал свою вину. В 2010 г. Дмитрий Медведев, занимавший тогда должность президента России, помиловал Скрипаля. Его выслали в Великобританию по программе обмена шпионами.

Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко умер в ноябре 2006 г. от отравления полонием. После отъезда на Запад он опубликовал ряд разоблачительных материалов о ФСБ. Британские спецслужбы подозревают Россию в причастности к убийству Литвиненко.

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