Бывший британский шпион в России отравлен неизвестным веществом

Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии Misha Japaridze / AP

Работавший на зарубежную разведку в России Сергей Скрипаль, живший последние годы в Великобритании, находится в критическом состоянии. Он и неназванная 30-летняя женщина подверглись воздействию неизвестного вещества, сообщает BBC. В связи с обнаружением этого вещества центральный госпиталь в Солсбери, куда были доставлены потерпевшие, объявил об опасности заражения и вызвал экспертов по обеззараживанию, пишет новостная служба.

По данным The Guardian, обоих пострадавших накануне нашли в бессознательном состоянии на лавочке у торгового центра Maltings в Солсбери на юго-западе Англии. Представители властей сказали, что пострадавшие, по всей видимости, были знакомы, а на их телах не было физических повреждений. «Они находятся в реанимации в критическом состоянии», - цитирует заявление газета. Инцидент совместно расследуют несколько агентств, выясняется его возможная криминальная подоплека.

Пару обнаружила девушка, совершавшая пробежку. По ее рассказу, они приняли «что-то очень сильное» и производили «беспорядочные движения руками».

Скрипаль - бывший полковник ГРУ, ему 66 лет. В России его обвиняли в шпионаже с нанесением существенного ущерба обороноспособности и безопасности государства - по некоторым данным, речь шла о передаче данных российских агентов под прикрытием. Бывшего разведчика, задержанного в 2004 г., лишили всех званий и приговорили к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Соединенном Королевстве после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман» (раскрытие сети российских разведчиков-нелегалов в США).

Скрипаль получил $100 000 за информацию, которую он поставлял с 1990-х гг., сообщала российская сторона.

В июле 2010 г. президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании четырех россиян, в том числе и Скрипаля, удовлетворив их прошения о помиловании, сообщал «Интерфакс». При этом учитывалось то, что все осужденные уже понесли суровое наказание. На тот момент Скрипаль находился в местах лишения свободы более пяти лет.

В ноябре 2006 г. от отравления полонием умер бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко, после отъезда на Запад опубликовавший ряд разоблачительных материалов о ФСБ. В убийстве Литвиненко британские спецслужбы обвиняют Андрея Лугового (ныне - депутат Госдумы) и Дмитрия Ковтуна.

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