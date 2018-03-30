Почему Европа поверила Терезе Мэй

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Британский премьер Тереза Мэй – человек недели Toby Melville / Reuters

Число стран, выславших по призыву Великобритании российских дипломатов в ответ на отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, достигло почти трех десятков, а общее количество персон нон грата превысило полторы сотни. Британский премьер Тереза Мэй торжествует и хвалит западный мир за солидарный отпор «российской агрессии». Эксперты отмечают беспрецедентные даже по меркам холодной войны масштабы веерной высылки и мрачно предсказывают крах всей системы дипломатических отношений. Дипломаты (как из России, так и из стран, которым неминуемо грозит ответная высылка) тихо пакуют чемоданы.

К г-же Мэй у меня в этой ситуации вопросов нет. Во-первых, традиция сразу искать в подобных инцидентах руку Кремля появилась на берегах Темзы достаточно давно и верность ей выглядит по меньшей мере логично. А во-вторых, если на подведомственной вам территории кто-то применяет боевое отравляющее вещество, угрожающее жизни и здоровью десятков мирных граждан, то ваша реакция как раз и должна быть максимально жесткой. Скажу больше: столь же жесткой реакции стоило бы ожидать и от некоторых наших начальников, на чьей территории тоже используются пусть и не боевые, но вполне себе отравляющие вещества.