Как горожане помогли рекордной победе Путина

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Таких результатов 18 марта не ожидали, признается человек, близкий к администрации президента Евгений Разумный / Ведомости

Города с населением свыше 1 млн человек внесли решающий вклад в рекордную победу Владимира Путина на выборах 18 марта, следует из подсчетов «Ведомостей». По сравнению с выборами 2012 г. его результат вырос более чем на 10 процентных пунктов в 14 из 15 городов-миллионников. Наибольшую прибавку президент получил в Москве (23,9 п. п.), Воронеже (23,8 п. п.) и Красноярске (19,7 п. п.), наименьшую – в Казани (1,6 п. п.). В целом по миллионникам результат Путина составил от 65% (Омск) до 78% (Ростов-на-Дону), в 2012 г. он варьировался от 58 до 68%. При этом явка в семи городах выросла на 1,5–8 п. п., в двух осталась почти неизменной, а еще в шести упала на 0,3–5,1 п. п. (больше всего – в Казани).

Никто не ожидал