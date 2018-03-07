Рейтинг Путина резко упал в крупных городах

Число сторонников Путина в крупных городах заметно снизилось Максим Стулов / Ведомости

Неожиданную тенденцию выявили социологи в городах с населением свыше миллиона человек, где живет четверть избирателей. По опубликованным в конце прошлой недели данным ВЦИОМа, рейтинг кандидата в президенты Владимира Путина в Москве и Санкт-Петербурге за месяц упал более чем на 12 процентных пунктов – с 69,7% 10 января до 57,1% 18 февраля. В других городах-миллионниках падение рейтинга на те же 12 п. п. случилось еще до Нового года, затем он подрос всего на 2 п. п. Аналогичные тренды в городах с населением от 100 000 до 500 000 человек и до 100 000 человек, а стабильным рейтинг президента остается лишь в городах с 500 000–950 000 жителей и на селе. При этом в крупных городах увеличилось число не определившихся с выбором и подрос рейтинг кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

Чем крупнее город, тем ниже явка и процент кандидата от власти, поясняет гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: «В крупных городах фактор страха и административного давления работает слабее. Кроме того, у их жителей выше планка притязаний, больше источников информации, поэтому они более критичны к властям». Падение рейтинга Путина – это фактор начала предвыборной кампании, отмечает социолог: «Люди вспоминают, что есть еще кандидаты. Естественно, власть немного теряет, а оппозиционеры набирают». К тому же сравнивать эти цифры с предновогодним всплеском не вполне корректно, полагает Федоров: «Если его исключить, то колебания в диапазоне 5 п. п. А к началу марта цифры [Путина] подросли». Число неопределившихся теоретически должно падать, но на практике растет, согласен социолог: «Появились два неожиданных лица – Грудинин и [Ксения] Собчак. Ядра [электората] кандидатов уже кристаллизовались, особого прироста голосов за основного кандидата после президентского послания, вероятно, не будет».

Миллионники проголосуют с явкой чуть выше 50%, говорит человек, близкий к администрации президента. Любая социология – инструмент активного формирования реальности, с помощью цифр пытаются внушить те или иные интерпретации происходящего, отмечает другой собеседник, близкий к администрации. Падение рейтинга Путина, по его мнению, можно объяснить недостаточной активностью и ошибками в ходе кампании: «В реальности цифры гораздо меньше. Реальная явка в лучшем случае ожидается 55–60%, результат Путина колеблется в зависимости от региона от 50 до 65%. Если в Москве выйдут за 50% – это будет подвиг». Разница между явкой в крупных городах и по области может достигать 20%, обычно же в области она на 10–12% больше, говорит еще один человек, близкий к администрации президента: «Дальше будет зависеть от того, включат ли механизм рисовки голосов. Если выборы будут с полным задействованием админресурса – а я такого не исключаю, – то все равно, кто сколько получит в реальности. Если выборы пройдут честно, то результат Путина в миллионниках будет ниже, а у оппонентов – несколько выше». Явка в миллионниках составит 45–55%, полагает собеседник.

Соперники Путина особенности больших городов учитывают. Явка там будет ниже 60%, полагает секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов: «В Москве рейтинг Грудинина – 12–13%, по стране – 10%. Пока его основной электорат в городах от 500 000 до 1 млн жителей». Руководитель сети штабов Собчак Тимур Валеев говорит, что у нее максимальный процент в городах от 300 000 до 1 млн жителей, которые она и посещает в ходе кампании, как и миллионники. У Владимира Жириновского самый высокий рейтинг на Дальнем Востоке, а чем ближе к центру – тем ниже, говорит зампред Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев: «Москва – не наш регион, но наши сторонники все равно найдутся везде». Сторонники Григория Явлинского живут не только в крупных городах, говорит руководитель его штаба Николай Рыбаков: «Агитматериалы мы распространяем прежде всего в крупных городах, куда проще дойти организационно. Но Явлинский включил в программу часть про газификацию – а это касается скорее малых городов и сел».

Горожане дают меньший результат и относятся к кандидатам власти менее патерналистски, даже если речь идет о Путине, сказал политолог Андрей Колядин: «В крупных городах более политизированный избиратель, у него меньше проблем с поиском источников существования, и он менее зависим от власти». Принуждать горожан прийти на выборы не стоит, это может привести к обратному эффекту, уверен он: «Но не исключено, что чиновники в последний момент включат все возможные механизмы, от принуждения до угроз, поскольку они все равно считают, что в центре их будут оценивать по результатам выборов».

В городах-миллионниках избиратель более политизирован и получает больше информации, согласен руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Кроме того, там концентрируется молодежь, меньше работают стереотипы о голосовании как ритуале и более рационализированное отношение к участию или неучастию в выборах». Поэтому явка там ниже, а распределение голосов более разнообразное, добавляет эксперт: «Если на других территориях основная масса голосов будет распределяться между 2–3 кандидатами, то в миллионниках значимую поддержку получат 4–5 человек».