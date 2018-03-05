Эксперты назвали самые предвыборно-активные регионы



Митинг в поддержку Путина "За сильную Россию!" Максим Стулов / Ведомости

Фонд «Петербургская политика» в ежемесячном рейтинге устойчивости регионов проанализировал выборные активности оппозиции и власти. Самые интенсивные кампании оказались в Москве, Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Новосибирской, Ростовской, Псковской, Самарской, Саратовской и Свердловской областях. Среди самых неактивных – Дагестан, Чечня, Чувашия, Забайкальский, Ставропольский края, Ненецкий АО, Чукотский, Ямало-Ненецкий АО. Мониторинг основан на данных «Медиалогии».

Президентская кампания поставила перед регионами противоречивые задачи: с одной стороны, местные власти исходят из необоходимости высоких результатов голосования за Владимира Путина, но кампания шла с федеральной и международной повесткой, а график визитов президента в регионы был сокращен, поэтому привязать кампанию к местной повестке оказалось тяжело, говорится в комментарии к рейтингу.

Демонстрация чистоты

Самой распространенной темой стала популяризация позитивных новостей регионального уровня, которую подавали как реализацию поручений президента, в основном же регионы сосредоточились на организации мероприятий местных штабов и визитов доверенных лиц. При этом перед регионами стояла задача демонстрации «чистоты» выборов и это направление, по мнению экспертов фонда, стало самым проблемным, поскольку мероприятия, призванные продемонстрировать легитимность, воспринимались избирателями как отвлеченные и не имеющие отношения к жизни.

Максимальные усилия были брошены на явку, нужно было продемонстрировать удобство новых форм голосования, создать ажиотаж вокруг социальной одобряемости и престижности участия в выборах. Эксперты объясняют, что акцент делался на поквартирные обходы избирателей, различные форумы и конкурсы для молодежи и проведение голосований по вопросам местной повестки, что также оказалось проблемным, так как идея региональных референдумов практически была отвергнута. Не все федеральные события, имевшие предвыборный подтекст, оказались в центре внимания: вынесение судебных приговоров экс-губернаторам почти не повлияло на общую атмосферу. Если дело Никиты Белых еще имело некоторый резонанс, то приговоры Александру Хорошавину и (в начале марта) Андрею Нелидову практически не попали ни в федеральную, ни в местные повестки, сказано в исследовании. Наибольший интерес вызывают аресты чиновников, а не судебные приговоры, и подтверждением этой тенденции стало внимание к арестам в руководстве Дагестана и Махачкалы.

По итогам проведенного мониторинга интенсивность кампаний была умеренной и средней, что логично для региональной специфики кампаний референдумного типа, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Несмотря на федеральный характер президентской кампании, вполне естественной была ее привязка в регионах к местной повестке, напрямую не связанной с политикой, – к темам социальной сферы, уровня жизни, инфраструктуры, качества обслуживания, говорит эксперт. «На первом плане здесь оставались темы образования и здравоохранения, а ряд прежде востребованных тем остался на периферии: все слабее звучала тема ЖКХ и сборов на капремонт, почти не предпринималось попыток мобилизации вокруг тем и субъектов, критика которых в последние годы была избыточно перегрета. Например, почти не зафиксирована популярная ранее тема засилия торговых сетей.

Петербург – притягательное место для оппозиции: большое количество избирателей (не то что в Калмыкии или Туве), исторически протестные настроения – есть за что бороться, объясняет Виноградов. В Москве предвыборная повестка менее заметна в силу обилия невыборных событий, но все же масса знаковых событий происходит здесь, пусть и не имея ключевой целью именно столичную аудиторию – будь то Лужники, послание или встречи с олимпийцами, пресс-конференции оппозиции: «Собчак и Явлинский на марше Немцова, Навальный. То есть плотность событий высока – куда выше, чем в среднем в Ставрополе или даже в Красноярске». Москва, Питер, Самара, Екатеринбург, Псков всегда были электорально непростыми регионами, соглашается политолог Андрей Колядин. «Власть пыталась воздействовать на избирателей аппаратно, но это приводило к многочисленным скандалам и жалобам. Задача президентской кампании – жалоб избежать. Поэтому перечисленные регионы активно вкладываются в избирательную кампанию», – объясняет эксперт. «Дагестан, Чечня, ЯНАО, Чукотка и Ставрополье обладают незаурядной властной машиной и патерналистски настроенным населением. Избиратели охотно откликаются на предвыборные посылы власти, их не нужно уговаривать и убеждать. Это хорошо показывает социология. А значит, нет смысла передавливать электорат предвыборным шоу», – считает Колядин.