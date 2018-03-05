К чему приведет снятие Павла Грудинина с выборов президента

Вопрос о недостоверных сведениях Грудинина ЦИК рассмотрит 7 марта Андрей Гордеев / Ведомости

У кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина на момент выдвижения были незакрытые счета в зарубежных банках, заявил в понедельник Центризбирком. Комиссия получила от ФНС ответ на запрос о счетах Грудинина, сообщил в понедельник член ЦИК Александр Клюкин: «Швейцарские коллеги сообщили, что у Грудинина помимо двух счетов, о которых мы уже упомянули, было еще 11 счетов. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2017 г. у него было 13 счетов в швейцарском банке. 13 января Павел Николаевич представил нам заявление, что их нет, но мы не имеем подтверждающих документов, что их нет» (цитата по «Интерфаксу»).

«Наличие незакрытых счетов на момент регистрации и дезинформация по этому поводу являются безусловным основанием для снятия кандидата. Но ЦИК считает, что этот вопрос должен решить Верховный суд», – сказал член ЦИК Александр Кинев, пояснив, что обращение в суд – право, а не обязанность ЦИК. «7 марта будет обсуждаться вопрос о выявленных фактах недостоверных сведений, представленных кандидатом Грудининым. Тогда же все решения будут окончательно приняты», – добавил Кинев.

«Пока могу сказать только то, что информация не соответствует действительности», – заявил «Ведомостям» руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко. Сам Грудинин был недоступен для журналистов. «Это черный пиар, никаких официальных обращений к кандидату по поводу ни первых двух счетов, ни новых 11 не было. Если они нашли счета, они обязаны рассмотреть этот вопрос и снять Грудинина, – говорит руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев. – Поэтому мы подаем жалобу на членов ЦИК в сам ЦИК и в Генпрокуратуру, они не имеют права делать такие заявления. Общество успокоилось после первого потока информационной атаки [на Грудинина], и его рейтинг снова пошел вверх».

Пока у ЦИК отсутствуют основания добиваться снятия Грудинина, говорит член ЦИК Евгений Шевченко. Закон требует от кандидата закрыть зарубежные счета к моменту подачи документов на регистрацию. Документы о выдвижении Грудинин сдал в ЦИК 29 декабря, но зарубежные счета в декларации указаны не были, напоминает Шевченко. 8 января кандидат представил в ЦИК уточнение, из которого следовало, что у него были три счета в Швейцарии, но они закрыты и эта информация пока официально не опровергнута, подчеркивает член ЦИК. 12 января Грудинин был зарегистрирован. Позже ФНС сообщила, что располагает информацией о наличии у него еще двух зарубежных счетов, но по состоянию на 1 декабря 2017 г. После этого налоговики получили данные о наличии уже 11 счетов по состоянию на 31 декабря 2017 г. Таким образом, уведомление Грудинина от 8 января остается наиболее актуальной информацией, заключает Шевченко. При этом он не исключает, что ситуация может измениться, так как «информация продолжает поступать».

По закону регистрация кандидата может быть отменена Верховным судом по заявлению ЦИК или другого кандидата, одно из оснований для этого – наличие у кандидата зарубежных счетов. Заявление должно быть подано в суд не позднее чем за восемь дней до голосования, т. е. до конца этой недели. Кандидат в президенты от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин говорит, что не исключает обращения в суд: «Наши юристы анализируют ситуацию. Мы стараемся не подавать в суд на КПРФ, но Грудинин не коммунист, он буржуазный кандидат, спекулирующий на бренде».

Снятие или явка

В администрации президента озабочены ростом рейтинга Грудинина, говорит близкий к ней собеседник. Месяц назад администрация обращалась к экспертам с просьбой дать оценки кампании Грудинина, знает собеседник в одной из пиар-компаний. Ни ЦИК, ни власть, ни КПРФ не хотят снятия Грудинина, возражает другой человек, близкий к администрации, а кандидат сам виноват, что не подготовился к кампании. Участия Грудинина в выборах власть не хотела изначально, а теперь не хочет договариваться после выборов с ним и с КПРФ, говорит собеседник в Компартии. В КПРФ считают, что администрация стремится не дать Грудинину вырасти как политику и пойти на выборы губернатора Подмосковья.

«Отношение в Европе к банковской тайне достаточно серьезное, и получить подтверждение даже в рамках межгосударственного обмена информации о наличии счетов сложно», – отмечает электоральный юрист Антон Рудаков. Судя по прошедшему избирательному циклу, даже при наличии веских оснований к отмене регистрации кандидата или списка кандидатов подобные решения практически не согласуются, говорит Рудаков.

Чтобы «убить» политика, нужно поднять его узнаваемость и одновременно антирейтинг, окружить негативными мифами, говорит политолог Николай Миронов: «Кампания против Грудинина ведется, чтобы скорректировать уровень его поддержки и не дать продолжить политический рост после выборов». Но если кандидат Компартии уйдет из кампании, на выборы не придет электорат КПРФ, а это не менее 10%, плюс у Грудинина появится поле для дальнейшей раскрутки – как политика, которого «испугался Путин», считает эксперт. В случае снятия Грудинина придется вплоть до 18 марта рассказывать о причинах случившегося и это не самый лучший ход для явки, соглашается политолог Константин Калачев: «Это скажется на легитимности выборов: результат Путина подрастет, но явка снизится, что станет подарком оппозиционеру Алексею Навальному».