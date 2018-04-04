Евгений Ройзман как символ прошлого

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Закон о замене прямых выборов мэра Екатеринбурга избранием его депутатами городской думы из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, можно смело называть «законом имени Евгения Ройзмана» Евгений Разумный / Ведомости

Законодательное собрание Свердловской области, как и ожидалось, приняло во вторник закон о замене прямых выборов мэра Екатеринбурга избранием его депутатами городской думы из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Этот документ можно смело называть «законом имени Евгения Ройзмана», ведь сам факт его появления, кажется, лучшее доказательство того, что другими способами предотвратить переизбрание на новый срок нелояльного губернатору главы Екатеринбурга областные власти были не в состоянии. Теперь же конкурсная комиссия, составленная под присмотром обладминистрации, отберет правильных кандидатов, самый правильный из которых и станет новым мэром с полным набором руководящих полномочий – в отличие, кстати, от Ройзмана, который был скорее «говорящей головой» (городским хозяйством и деньгами управлял назначенный сити-менеджер), но и в этом качестве доставлял областным начальникам немало проблем.

С одной стороны, решение свердловских депутатов полностью вписывается в текущий тренд: в 2014–2017 гг. прямые выборы мэров были отменены в 14 административных центрах субъектов Федерации, а всего за последние 15 лет права напрямую избирать градоначальников лишились жители 34 региональных столиц, подсчитал фонд «Петербургская политика». В подавляющем большинстве случаев эти решения принимали не городские, а региональные власти. И почти везде на смену выборным мэрам приходят назначенные по конкурсу, но полновластные градоначальники – эта относительно новая система сейчас активно внедряется вместо не оправдавшей себя «двуглавой» схемы с номинальным главой города (он же спикер гордумы) и сити-менеджером.