Мнения / Аналитика / Extra Jus
Статья опубликована в № 4541 от 05.04.2018 под заголовком: Как изменить культуру компенсаций

Как изменить культуру компенсации морального вреда

Юрист Тимур Бочаров о роли страхования в справедливости выплат
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Трагедия в Кемерове напомнила нам и о связи между размером компенсаций за причинение телесных повреждений и смерти по неосторожности и рисками возникновения подобных несчастных случаев. Логика здесь чисто экономическая: рациональный субъект рыночных отношений соотносит свои усилия и затраты на соблюдение техники безопасности с потенциальными потерями в случае чрезвычайного происшествия. Проблема низких компенсаций морального вреда в России давно поднимается практикующими юристами и правозащитниками. Они часто присуждаются в настолько ничтожном размере, что не способны сглаживать негативные переживания пострадавших и тем более выполнять превентивную функцию. Недавно судья Верховного суда, председатель Совета судей Виктор Момотов выступил с критикой судебной практики в области морального вреда, которая, по его мнению, все еще находится «одной ногой в советской системе».

Сам институт компенсации морального вреда в нашей стране имеет сложную историю. Этот институт был включен в Гражданское уложение только в 1905 г. Он предусматривал возмещение «нравственного вреда» не только за причинение телесных повреждений, оскорбление, ограничение свободы или соблазнение девицы обещанием жениться, но также и за неисполнение договорного обязательства. Всем этим нововведениям, однако, не суждено было укорениться.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
fast_irina
05:14 05.04.2018
Отличная статья! Спасибо, Тимур. Изменить что-то можно двумя способами: менять сознание судей либо вносить критерии в законодательство (с установлением хотя бы минимальной суммы). По данным судебного департамента средний размер компенсации морального вреда за вред жизни и здоровью - 70.000 рублей. Сейчас есть практика страхования морального вреда в составе гражданской ответственности (у РЖД есть такой договор например), но сумма которая заложена там - моральный вред 100.000 рублей на ВСЮ семью погибшего человека. Потому что именно столько стОит жизнь в судах, нет смысла больше выплачивать.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике