Как изменить культуру компенсации морального вреда
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Трагедия в Кемерове напомнила нам и о связи между размером компенсаций за причинение телесных повреждений и смерти по неосторожности и рисками возникновения подобных несчастных случаев. Логика здесь чисто экономическая: рациональный субъект рыночных отношений соотносит свои усилия и затраты на соблюдение техники безопасности с потенциальными потерями в случае чрезвычайного происшествия. Проблема низких компенсаций морального вреда в России давно поднимается практикующими юристами и правозащитниками. Они часто присуждаются в настолько ничтожном размере, что не способны сглаживать негативные переживания пострадавших и тем более выполнять превентивную функцию. Недавно судья Верховного суда, председатель Совета судей Виктор Момотов выступил с критикой судебной практики в области морального вреда, которая, по его мнению, все еще находится «одной ногой в советской системе».
Сам институт компенсации морального вреда в нашей стране имеет сложную историю. Этот институт был включен в Гражданское уложение только в 1905 г. Он предусматривал возмещение «нравственного вреда» не только за причинение телесных повреждений, оскорбление, ограничение свободы или соблазнение девицы обещанием жениться, но также и за неисполнение договорного обязательства. Всем этим нововведениям, однако, не суждено было укорениться.
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