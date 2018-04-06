Какие мотивы движут президентом
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При обсуждении мартовского послания президента Владимира Путина Федеральному собранию комментаторы отмечали либо многочисленные предвыборные обещания, либо перспективы новой гонки вооружений. Месседжи в менее явной форме не привлекли к себе достаточного внимания – а они того достойны. С одной стороны, президент подтвердил свою ориентацию на достижение и силу – в ущерб причастности. С другой – мощь, честь и могущество остаются основными коррелятами его дискурса о власти.
Вопрос Who is Mr. Putin? имеет для психологов вполне конкретную интерпретацию – какова структура мотивов российского президента? Будь Путин обычным клиентом психолога или психоаналитика, то ответ на этот вопрос можно было бы найти с помощью проективных методик, подобных тематическому апперцептивному тесту (ТАТ), в основе которого лежат идеи классиков прикладной психологии Генри Мюррея, Дэвида Макклелланда, Хайнца Хекхаузена и др. Идея ТАТа заключается в интерпретациях историй, которые возникают в сознании у человека после просмотра специально подобранных изображений (например, взбирающегося по канату мужчины). Интерпретируя увиденное, человек невольно выдает свою мотивацию – то, что для него является в жизни важным.
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