Проститься на добром слове

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Настойчивость, с которой ФСБ движется к получению доступа к переписке пользователей Telegram или же к блокировке мессенджера на территории России, реанимировала дискуссию о границах разумного в госполитике ограничения тайны переписки ради повышения эффективности борьбы с терроризмом: в защиту «телеги» выступили даже вполне лояльные политики. До бунта пользователей против спецслужб, конечно, далеко: речь идет не столько о защите конституционного права на тайну переписки, сколько о защите привычки пользоваться удобным современным сервисом – но и это уже что-то.

Защитники мессенджера активизировались после того, как Роскомнадзор обратился в суд с иском о его блокировке. Противниками блокировки оказались пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и советник президента, глава СПЧ Михаил Федотов, глава Чечни Рамзан Кадыров, вступившийся за мессенджер еще осенью 2017 г., повторил, что и сейчас не поддерживает блокировку Telegram. «Я против каких-либо запретов в сфере коммуникации (если речь не идет о распространении экстремистского контента, педофилии и т. д.)», – заявила ВВС пресс-секретарь МИДа Мария Захарова. Радикальнее прочих высказался вице-спикер Госдумыа Игорь Лебедев (правда, в Twitter): «Нельзя допустить блокировки Telegram по надуманным обстоятельствам. Необходимо найти решение в интересах в первую очередь граждан и сохранить при этом соблюдение законов. Под якобы борьбу с терроризмом можно подвести что угодно, но это не принцип работы».