Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4531 от 22.03.2018 под заголовком: Цифра недели: 15 дней есть у Telegram на передачу ФСБ ключей шифрования переписки

Сколько времени осталось у нас и Telegram

Получение судебного решения о блокировке мессенджера может потребовать куда больше времени, чем 15 дней ультиматума Роскомнадзора
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Верховный суд России признал законным приказ ФСБ, на основании которого Telegram должен предоставить спецслужбе ключи шифрования. Такие ключи нужны ФСБ, чтобы читать переписку пользователей. Сразу после этого Роскомнадзор предупредил сервис: у него есть 15 дней, чтобы выполнить требование ФСБ. Неповиновение грозит блокировкой мессенджера на территории России.

Основатель Telegram Павел Дуров заявляет, что ключи передавать не будет, поскольку это, во-первых, нарушает тайну переписки пользователей, во-вторых, невозможно технически: ключи секретных чатов якобы генерируются только на устройствах пользователей и у самого сервиса доступа к ним нет.

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