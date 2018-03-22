Статья опубликована в № 4531 от 22.03.2018 под заголовком: Цифра недели: 15 дней есть у Telegram на передачу ФСБ ключей шифрования переписки
Сколько времени осталось у нас и Telegram
Получение судебного решения о блокировке мессенджера может потребовать куда больше времени, чем 15 дней ультиматума Роскомнадзора
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15 дней есть у Telegram на передачу ФСБ ключей шифрования переписки
Ведомости
Верховный суд России признал законным приказ ФСБ, на основании которого Telegram должен предоставить спецслужбе ключи шифрования. Такие ключи нужны ФСБ, чтобы читать переписку пользователей. Сразу после этого Роскомнадзор предупредил сервис: у него есть 15 дней, чтобы выполнить требование ФСБ. Неповиновение грозит блокировкой мессенджера на территории России.
Основатель Telegram Павел Дуров заявляет, что ключи передавать не будет, поскольку это, во-первых, нарушает тайну переписки пользователей, во-вторых, невозможно технически: ключи секретных чатов якобы генерируются только на устройствах пользователей и у самого сервиса доступа к ним нет.
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