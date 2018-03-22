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Статья опубликована в № 4531 от 22.03.2018 под заголовком: Цифра недели: 15 дней есть у Telegram на передачу ФСБ ключей шифрования переписки

Сколько времени осталось у нас и Telegram

Получение судебного решения о блокировке мессенджера может потребовать куда больше времени, чем 15 дней ультиматума Роскомнадзора