От редакции
Статья опубликована в № 4530 от 21.03.2018 под заголовком: Старое право в цифровую эпоху

Как цифровая эпоха трансформирует представление о пространстве права тайны переписки

Россия, в отличие от ООН, не считает правом человека право на защиту интернет-переписки шифрованием
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Принципиальный спор спецслужб с гражданами за право неограниченного внесудебного доступа к переписке в мессенджерах на один шаг приблизился к финалу: во вторник Верховный суд отказался удовлетворить иск Telegram Messenger LLP о признании недействительным приказа ФСБ, на основании которого спецслужбы хотят получить ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера. То, что для ФСБ – вопрос обеспечения безопасности, для Telegram – вопрос обеспечения конституционных прав граждан на тайну переписки. Речь идет не только о возможной блокировке Telegram в России: решение по делу мессенджера очерчивает новые границы соблюдения прав человека в цифровой век.

Формально спор между Telegram и ФСБ идет о том, могла ли спецслужба самостоятельно устанавливать процедуру передачи ключей шифрования, – истцы настаивают, что это прерогатива правительства. Другой момент – противоречие описанной в приказе ФСБ процедуры закону: фактически речь идет о внесудебном получении доступа к переписке в нарушение Конституции и закона об оперативно-розыскной деятельности. Telegram уже однажды отказался предоставить ключи шифрования, за что был оштрафован, вторичный отказ грозит мессенджеру блокировкой.

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