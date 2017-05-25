Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: Дума приручает мессенджеры
Госдума грозит мессенджерам блокировкой
Депутаты внесли законопроект о контроле над сервисами мгновенных сообщений
- Ксения Болецкая,
- Ольга Чуракова
- / Ведомости
Шансы на принятие законопроекта очень высоки
Максим Стулов / Ведомости
Авторы законопроекта – зампред думского комитета по информполитике Марина Мукабенова («Единая Россия»), депутаты Олег Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).
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