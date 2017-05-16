Кого блокирует Роскомнадзор

Евгений Разумный / Ведомости

17 ноября 2016 г. Роскомнадзор внес сайт LinkedIn в реестр нарушителей закона о персональных данных. Спустя несколько дней доступ к сайту социальной сети деловых контактов в России был заблокирован. По закону с 1 сентября 2015 г. персональные данные россиян должны храниться внутри страны, но LinkedIn этого не делает. Летом 2016 г. Роскомнадзор обратился в суд с иском против компании, требуя признать соцсеть нарушителем закона о персональных данных, суд принял сторону чиновников. «Linkedin будет по-прежнему доступен на русском языке, и мы надеемся, что в будущем мы сможем восстановить сервис в России», - заявил представитель компании в марте 2017 г.

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