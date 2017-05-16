Кого блокирует Роскомнадзор
Интернет-ресурсы, попавшие под ограничения ведомства по новым законам
15 мая стало известно о том, что Роскомнадзор может заблокировать доступ в мессенджер Telegram в России в случае отказа от сотрудничества с ведомством. «Ведомости» ознакомились с копией письма Роскомнадзора в адрес Telegram Messenger LLP – письмо было отправлено на прошлой неделе, об этом рассказали два человека, получившие копию письма и узнавшие о его отправке от чиновников. Представитель Роскомнадзора не комментирует ни само письмо, ни факт его отправки
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В начале мая Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry Messenger (BBM), LINE, Imo.im и китайский аудиовизуальный чат Vchat из-за того, что те не откликнулись на просьбу Роскомнадзора предоставлять по требованию ведомства свои данные. Закон обязывает организаторов распространения информации (в том числе мессенджеры) предоставлять по требованию Роскомнадзора свои контактные данные, необходимые для внесения в соответствующий реестр
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Немного ранее была заблокирована интернет-рация Zello. Попытка заставить все зарубежные организации работать в России по российским законам предпринимается в отношении всех организаций и мессенджеров, заявил «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации президента
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Ссылаясь на уже другой закон - антипиратский – в январе 2016 г. Роскомнадзор заблокировал торрент-трекер rutracker.org. В конце 2015 г. Мосгорсуд вынес два решения о пожизненной блокировке ресурса по иску правообладателей. Антипиратский закон, дающий правообладателям возможность добиваться оперативной блокировки сайтов с пиратским контентом, начал работать в 2014 г., а с 1 мая 2015 г. его действие было расширено на софт и другие виды контента (кроме фотографий)
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17 ноября 2016 г. Роскомнадзор внес сайт LinkedIn в реестр нарушителей закона о персональных данных. Спустя несколько дней доступ к сайту социальной сети деловых контактов в России был заблокирован. По закону с 1 сентября 2015 г. персональные данные россиян должны храниться внутри страны, но LinkedIn этого не делает. Летом 2016 г. Роскомнадзор обратился в суд с иском против компании, требуя признать соцсеть нарушителем закона о персональных данных, суд принял сторону чиновников. «Linkedin будет по-прежнему доступен на русском языке, и мы надеемся, что в будущем мы сможем восстановить сервис в России», - заявил представитель компании в марте 2017 г.
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