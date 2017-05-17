ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4322 от 17.05.2017 под заголовком: Павла Дурова призвали к ответу

Роскомнадзор попросил Telegram предоставить данные для внесения в реестр

Если сервис не ответит на письмо, ему грозит блокировка
  • Елизавета Серьгина,
  • Анастасия Голицына,
  • Ольга Чуракова
  • / Ведомости

«Ведомости» ознакомились с копией письма Роскомнадзора в адрес Telegram: оно было отправлено на прошлой неделе, рассказали два человека, получивших копию письма и узнавших о его отправке от чиновников. Роскомнадзор просит Telegram Messenger LLP предоставить данные (см. врез) для внесения компании в реестр организаторов распространения информации – в противном случае ресурс может быть заблокирован.

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