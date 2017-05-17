Роскомнадзор попросил Telegram предоставить данные для внесения в реестр

Пользователи мессенджера обратились к Дурову с петицией – они попросили создателя Telegram не допустить блокировки сервиса в России

«Ведомости» ознакомились с копией письма Роскомнадзора в адрес Telegram: оно было отправлено на прошлой неделе, рассказали два человека, получивших копию письма и узнавших о его отправке от чиновников. Роскомнадзор просит Telegram Messenger LLP предоставить данные (см. врез) для внесения компании в реестр организаторов распространения информации – в противном случае ресурс может быть заблокирован.