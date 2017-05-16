Роскомнадзор угрожает закрыть доступ к Telegram в случае отказа от сотрудничества

«Ведомости» ознакомились с копией письма Роскомнадзора в адрес Telegram – письмо было отправлено на прошлой неделе, рассказали «Ведомостям» два человека, получивших копию письма и узнавших о его отправке от чиновников. Один из них уточняет, что письмо было отправлено 14 мая, а время ответить у Telegram - до середины июня.

В документе Роскомнадзор просит Telegram Messenger LLP предоставить данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. Для регистрации компания должна указать полное и сокращенное (при наличии) наименование, страну регистрации, налоговый идентификатор и (или) идентификатор в торговом реестре страны регистрации, адрес местонахождения, почтовый адрес, электронный адрес, доменное имя, электронный адрес администратора ресурса, провайдера хостинга и описание сервиса (продукта), предоставляемой услуги.

В случае если данные не будут предоставлены, ресурс может быть заблокирован по решению Роскомнадзора, предупредило ведомство. Представитель Роскомнадзора не комментирует ни само письмо, ни факт его отправки. Источник, близкий к ведомству, говорит, что такие письма рассылались всем интернет-сервисам.

Попытка заставить все зарубежные организации работать в России по российским законам предпринимается в отношении всех организаций и мессенджеров, Telegram не исключение, говорит собеседник, близкий к администрации президента. Он знает, что такие письма рассылаются всем мессенджерам и говорит, что никаких интриг в этом нет. Руководители Telegram пока уклоняются от переговоров и отказываются вступать в реестр, но это не означает, что его заблокируют, если это важно для людей, говорит он.

Администраторы российских Telegram-каналов и пользователи Telegram вчера обратились к Павлу Дурову с петицией – в ней они попросили создателя Telegram не допустить блокировки сервиса в России. Петиция была опубликована на change.org. С начала мая 2017 г. в России начались блокировки мессенджеров, не предоставивших сведения о себе для реестра организаторов распространения информации, отмечают авторы документа. Запросы о включении в реестр рассылает Роскомнадзор, напоминают они.

Авторы каналов объяснили, «что обращаться с просьбами к государственным ведомствам бесполезно: они выполняют приказы и исполняют законы, какими бы эти законы ни были», и «обращаться с просьбами к тем, кто отдает приказы еще бесполезней – в России законы слишком часто не учитывают интересы той части общества, которая испытывает потребность в защищенной и свободной территории для обмена информацией».

В начале мая Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry Messenger (BBM), LINE, Imo.im и аудиовизуальный чат Vchat из-за того, что те не откликнулись на просьбу Роскомнадзора.

Павел Дуров на вопросы «Ведомостей» не отвечает. Опрошенные «Ведомостями» сотрудники российских интернет-компаний не верят в блокировку Telegram: это будет слишком громкий скандал, особенно учитывая, что этим мессенджером активно пользуются российские чиновники. Скорее всего, это попытка вынудить Telegram начать сотрудничать с российскими властями, как это было с другими мессенджерами, многие из которых после получения письма Роскомнадзора предоставили ведомству требуемую информацию и были внесены в реестр.

Власти давно озабочены невозможностью контролировать мессенджеры: еще с конца 2015 г. Роскомнадзор и Медиа-коммуникационный союз готовят законопроект, регулирующий эти сервисы. Его основная идея – заставить владельцев мессенджеров работать в России только по договору с операторами связи и идентифицировать пользователей сервисов. Правда, проект пока так и не дошел до Госдумы: люди, близкие к его разработчикам, говорят, что до сих пор непонятно, как технически реализовать эти идеи.