Интернет и digital
Статья опубликована в № 4316 от 05.05.2017 под заголовком: Тема недели: Кто победит в войне государства с интернетом

Кто победит в войне государства с интернетом

Может, государству уже пора перестать запрещать и начать разрешать
Олег Сальманов, редактор отдела «Технологии и телекоммуникации»

Роскомнадзор добрался до мессенджеров. На этой неделе ведомство внесло в реестр запрещенных сайтов BlackBerry Messenger, Line, Imo.im и аудиовизуальный чат Vchat. Чуть ранее была заблокирована интернет-рация Zello. Объяснение ведомства простое – закон обязывает организаторов распространения информации в интернете предоставлять по требованию Роскомнадзора свои данные, а от этих мессенджеров ведомство такой информации не получило.

Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» считает организатором распространения информации того, кто обеспечивает работу программы, которая используется для «приема, передачи, доставки и (или) обработки» электронных сообщений. Понятие электронных сообщений закон трактует очень широко: это любая информация, переданная или полученная пользователем интернета. Говоря проще – зайдя на сайт, предположим, торговца чаем из Шри-Ланки, я получил от его сайта определенную информацию в виде текста и фотографий.

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