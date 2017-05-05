Кто победит в войне государства с интернетом

Роскомнадзор добрался до мессенджеров. На этой неделе ведомство внесло в реестр запрещенных сайтов BlackBerry Messenger, Line, Imo.im и аудиовизуальный чат Vchat. Чуть ранее была заблокирована интернет-рация Zello. Объяснение ведомства простое – закон обязывает организаторов распространения информации в интернете предоставлять по требованию Роскомнадзора свои данные, а от этих мессенджеров ведомство такой информации не получило.
Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» считает организатором распространения информации того, кто обеспечивает работу программы, которая используется для «приема, передачи, доставки и (или) обработки» электронных сообщений. Понятие электронных сообщений закон трактует очень широко: это любая информация, переданная или полученная пользователем интернета. Говоря проще – зайдя на сайт, предположим, торговца чаем из Шри-Ланки, я получил от его сайта определенную информацию в виде текста и фотографий.