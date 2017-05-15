Администраторы Telegram-каналов предупредили о возможной скорой блокировке мессенджера в России

Администраторы российских Telegram-каналов и пользователи Telegram обратились к Павлу Дурову с петицией – в ней они просят создателя Telegram не допустить блокировки сервиса в России. Петиция опубликована на change.org.

С начала мая 2017 г. в России начались блокировки мессенджеров, не предоставивших сведения о себе для реестра организаторов распространения информации (ОРИ), отмечают авторы документа. Запросы о включении в реестр рассылает Роскомнадзор, напоминают они.

Такой запрос, как утверждают авторы документа, ведомство направило и в Telegram. Откуда им это известно, они не уточняют. «По нашим данным, Роскомнадзор до сих пор не получил от команды Telegram никакого ответа. По закону они должны сделать еще один запрос, и если ответа снова не будет, то ведомство заблокирует мессенджер», - сообщили авторы петиции. Сооснователь Combot Федор Скуратов, один из авторов документа, подтвердил «Ведомостям», что петиция коллективная.

Обращение к Дурову авторы каналов объяснили тем, «что обращаться с просьбами к государственным ведомствам бесполезно: они выполняют приказы и исполняют законы, какими бы эти законы ни были», и «обращаться с просьбами к тем, кто отдает приказы еще бесполезней — в России законы слишком часто не учитывают интересы той части общества, которая испытывает потребность в защищенной и свободной территории для обмена информацией». В начале мая Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry Messenger (BBM), LINE, Imo.im и аудиовизуальный чат Vchat.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский тогда пояснял, что в России будет ограничен доступ не только к сайтам этих мессенджеров, но и к их приложениям. Технически они будут удалены из магазинов приложений либо заблокированы операторами. Ампелонский тогда говорил, что по закону организаторы распространения информации (в том числе мессенджеры) обязаны предоставлять по требованию Роскомнадзора контактные данные, необходимые для внесения в соответствующий реестр.

«Те, кто не реагирует, оказываются под блокировкой - в полном соответствии с законом», - отмечал он. В понедельник вечером Ампелонский не ответил на вопросы «Ведомостей» о возможной блокировке Telegram и о том, направляло ли ведомство запрос мессенджеру, добавив, что внесение в реестр или блокировка могут обсуждаться ведомством уже после того, как они будут сделаны.

Павел Дуров также не стал отвечать на вопросы «Ведомостей».

Между тем, человек, знакомый с несколькими авторами каналов сообщил, что администраторам Telegram известно о возможной блокировке, и они предупредили об этом администраторов каналов. Кого конкретно он имеет в виду, он не уточнил.