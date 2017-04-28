Telegram станет кошельком

Сервис оплаты смогут установить разработчики любых ботов
Максим Стулов / Ведомости
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал в Instagram черновик пресс-релиза о запуске нового сервиса – Bot Payments (платежи при помощи ботов). «Представьте себе мир, в котором вы можете заказать пиццу, заплатить за пару обуви... при помощи набора пары сообщений в своем Telegram, – говорится в этом сообщении. – Чтобы сделать это возможным, сегодня мы представляем сервис платежей при помощи ботов – он позволит ботам принимать платежи своих пользователей».