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Статья опубликована в № 4417 от 28.09.2017 под заголовком: Дуров защищает тайну переписки

Как ФСБ может заблокировать Telegram

Павел Дуров предусмотрел защиту от блокировок, а также их можно обойти

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в середине июля запросила у Telegram ключи шифрования, написал основатель мессенджера Павел Дуров на своей странице во «В контакте». Он не стал выдавать ключи, и 14 сентября в отношении Telegram ФСБ составила протокол об административном правонарушении, написал он. Могут ли административные нарушения повлечь за собой блокировку сервиса, пока не известно, сказал Дуров «Ведомостям».

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