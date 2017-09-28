Как ФСБ может заблокировать Telegram

Павел Дуров предусмотрел защиту от блокировок, а также их можно обойти

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Telegram подготовился к возможной блокировке еще на этапе его внесения в реестр М. Стулов / Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в середине июля запросила у Telegram ключи шифрования, написал основатель мессенджера Павел Дуров на своей странице во «В контакте». Он не стал выдавать ключи, и 14 сентября в отношении Telegram ФСБ составила протокол об административном правонарушении, написал он. Могут ли административные нарушения повлечь за собой блокировку сервиса, пока не известно, сказал Дуров «Ведомостям».