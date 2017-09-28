Статья опубликована в № 4417 от 28.09.2017 под заголовком: Дуров защищает тайну переписки
Как ФСБ может заблокировать Telegram
Павел Дуров предусмотрел защиту от блокировок, а также их можно обойти
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Telegram подготовился к возможной блокировке еще на этапе его внесения в реестр
М. Стулов / Ведомости
Федеральная служба безопасности (ФСБ) в середине июля запросила у Telegram ключи шифрования, написал основатель мессенджера Павел Дуров на своей странице во «В контакте». Он не стал выдавать ключи, и 14 сентября в отношении Telegram ФСБ составила протокол об административном правонарушении, написал он. Могут ли административные нарушения повлечь за собой блокировку сервиса, пока не известно, сказал Дуров «Ведомостям».
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}