Песков заявил о невозможности игнорировать основные каналы в Telegram

В Кремле мониторят основные каналы в мессенджере Telegram, подтвердил на брифинге пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что это делается несмотря на то, что каналов «очень много и, безусловно, не все представляют собой качественные ресурсы», передает «Интерфакс». По его мнению, преувеличивать содержательное качество этих источников не следует, но одновременно нельзя и «абстрагироваться от их существования».

«Ведомости» 25 сентября сообщили, что пресс-службы многих министерств, в том числе МВД и Минобороны, спецслужб и госкомпаний стали включать в официальные мониторинги СМИ для своих руководителей общественно-политические каналы Telegram.

Большинство опрошенных «Ведомостями» федеральных чиновников рассказали, что читают телеграм-каналы не для работы, а из интереса. Один министр анонимно признался, что читает каналы «Караульный», «Политбюро», «АТС1», «Незыгарь», «Газ батюшка», «Вестник Дамаска», «16 негритят». Песков «Ведомостям» сказал, что телеграм-каналы мониторятся для президента, хотя сам он считает, что в них «много шелухи».