Почему разгорелся конфликт вокруг Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров категорически отрицает все обвинения «экс-сотрудника» Chris Ratcliffe / Bloomberg

Экс-сотрудник ООО «Телеграф» Антон Розенберг, занимавший в компании должность директора особых направлений, обвинил основателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова в незаконном увольнении и поставил под вопрос конфиденциальность личной переписки в мессенджере. В понедельник Розенберг опубликовал пост на блог-платформе Medium, в котором рассказал о конфликте с Дуровым и его братом Николаем. Розенберг утверждает, что в «Телеграфе» занимался разработкой мессенджера Telegram, но был уволен из компании после ссоры с Николаем Дуровым, который, по словам Розенберга, оказывал знаки внимания его будущей жене. Розенберг считает, что формальной причиной для его увольнения послужили прогулы, хотя все время он продолжал работать вне офиса – по его словам, из-за необходимости не видеться с Николаем.

Розенберг оспаривает законность увольнения в суде. «Телеграф» подал к экс-сотруднику встречный иск за разглашение коммерческой тайны: от Розенберга компания потребовала 100 млн руб. Юристы «Телеграфа» на суде утверждали, что эта компания никак не связана с Павлом Дуровым, пишет Розенберг. Сам Дуров также заявил «Ведомостям», что не увольнял Розенберга, поскольку тот не был его сотрудником, а «Телеграф» никак не связан с Telegram Messenger LLP (компания – разработчик мессенджера, контролируемая Дуровым). Но эта компания когда-то брала на аутсорсинг разбор русскоязычного спама бывшими модераторами «Вконтакте».

Однако, по данным СПАРК, ООО «Телеграф» полностью принадлежит белизскому офшору Telegraph Inc., одному из двух учредителей Telegram Messenger LLC.

Вопрос доступа

Кроме того, Розенберг утверждает, что основатели Telegram удалили его переписку с момента регистрации в мессенджере в 2013 г. до 14 февраля 2017 г.

«Причем удалена она была только на сервере, так как сообщения, закешированные у меня в телефоне, никуда не делись. В общем, выглядело все ровно так, будто кто-то сделал запрос delete_first_messages («удалить первые N сообщений пользователя») – такая функция была еще в движке text-engine, разработанном в ВК и позднее выложенном в open source, чтобы Telegram мог на законных основаниях продолжать использовать этот код», – пишет Розенберг. По его словам, Дуров назвал происшедшее небольшим техническим сбоем и пообещал, что история переписки вернется после ночной переиндексации (уже после истечения срока, в который от него требовали ответа). «На следующее утро история переписки действительно вернулась. Зато благодаря этой комбинации я смог получить кое-какую полезную информацию, окончательно убедившую меня, что никакого бага не было, а за всей этой историей стоял Николай Дуров, по удивительному совпадению являющийся автором того самого text-engine», – сообщил Розенберг.

История с Telegram интересна тем, что администрация имеет доступ к истории переписки отдельных пользователей, считает эксперт по безопасности Алексей Лукацкий. «И все это на фоне утверждений Дурова, что у него доступа к переписке нет. Но если он может удалить, а потом восстановить переписку конкретного пользователя, то где гарантии, что его возможности этим и ограничиваются?»

Сам Дуров сказал «Ведомостям», что заявления Розенберга, в том числе по поводу переписки, не соответствуют действительности, а сам текст письма Розенберга «на 90% шизофазичен».

Вопрос о продаже

В ночь на вторник в Telegram появились фотографии с предложением Розенберга о мировом соглашении с «Телеграфом», в котором он предложил выплатить ему 30 млн руб. Розенберг подтвердил «Ведомостям», что копии текстов, появившиеся в канале «Беспощадный пиарщик», подлинные. В них Розенберг рассказал о планах Дурова продать Telegram. «[Павел] Дуров во время собеседования при приеме на работу говорил мне, что в перспективе возможна продажа им мессенджера Telegram, и в этом случае сотрудники получат существенные премии в размере десятков миллионов долларов США», – говорится в предложении о мировом соглашении. «Ведомостям» Розенберг сообщил, что обещания относительно продажи действительно были, но подчеркнул, что они делались в сослагательном наклонении.

Дуров заявил «Ведомостям», что не рассматривает даже продажу долей в компании, не говоря уже о продаже компании целиком.