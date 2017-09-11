Telegram вышел на третье место по упоминаниям в России

По данным сервиса Combot, всего у Telegram сейчас около 8 млн активных пользователей в России, и 1,5 млн — активные подписчики Telegram-каналов Chris Ratcliffe/Bloomberg

Telegram впервые вышел на третье место среди мессенджеров по числу упоминаний в российских соцмедиа. На его долю пришлось около 13% из всех упоминаний мессенджеров в соцсетях (а это около 7,2 млн сообщений). Об этом сообщает компания Brand Analytics. Лидер рейтинга по числу упоминаний в соцмедиа – Viber: на него приходится 34% упоминаний. WhatsApp с долей 31% - на втором месте.

Объем обсуждений мессенджеров в целом продолжает расти: за последние шесть месяцев суммарное количество упоминаний увеличилось на 9,5%, сообщают аналитики. Обсуждения мессенджеров и доля упоминаний каждого из них – наглядный показатель популярности среди пользователей, считает Brand Analytics. Анализ обсуждений каналов коммуникаций позволяет выявить какие из них наиболее востребованы, а какие – теряют свои позиции.

Telegram показывает рекордные темпы роста за год с весны 2016 г., при этом нельзя не отметить рост внимания пользователей мессенджера к публичным каналам, говорится в сообщении Brand Analytics. По данным компании, рост числа упоминаний Telegram в основном происходит «за счет публикаций и обсуждений публичных каналов, кроме того, увеличилась и аудитория каналов, что превратило мессенджер в весомый источник русскоязычного медиаполя». По сравнению с весной 2017 г. к сентябрю топовые публичные каналы в среднем двукратно увеличили свою аудиторию, а каналы-лидеры демонстрируют десятикратный рост - с 50 000 до 500 000 подписчиков. «Каналы с аудиторией более 100 000 пользователей – новая реальность Telegram», - говорится в исследовании.

По данным сервиса Combot, всего у Telegram сейчас около 8 млн активных пользователей в России и 1,5 млн — активные подписчики Telegram-каналов. Под активными подписчиками Combot подразумевает тех, кто подписан на каналы и регулярно их читает, объясняет основатель сервиса Федор Скуратов.

Летом этого года вокруг Telegram разгорелся скандал: Роскомнадзор обещал заблокировать сервис на территории России, если его основатель Павел Дуров не внесет данные для регистрации компании в реестре организаторов распространения информации. После продолжительной публичной дискуссии между Дуровым и главой Роскомнадзора Александром Жаровым данные все же были предоставлены и угроза блокировки миновала. Эта история привлекла новых пользователей в мессенджер.

В конце июня Telegram стал самым популярным приложением в российском AppStore.