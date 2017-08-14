Интернет и digital
Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Ничего личного

ФСБ получит доступ к данным пользователей социальных сетей и мессенджеров, получивших право работать в России

Разъяснения по этому поводу опубликовало Минкомсвязи

Компании, зарегистрированные в реестре организаторов распространителей информации (ОРИ), по закону Яровой должны будут предоставлять персональные данные правоохранительным органам, в том числе ФСБ. Такие разъяснения размещены Министерством связи и массовых коммуникаций на портале раскрытия проектов нормативных актов. Правоохранительные органы получат доступ к следующим персональным данным: логин пользователя, его настоящие имя и фамилия, паспортные данные, адрес проживания, прописки, список языков, которым владеет пользователь, его круг общения, данные учетных записей в других сервисах, IP-адрес. Также компании должны будут предоставить переписку пользователей, файлы, которыми они обмениваются, записи аудиоразговоров и данные о платежах.

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