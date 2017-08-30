Самый читаемый российский Telegram-канал продан за 1,2 млн рублей

Комик Артур Чапарян продал свой Telegram-канал «Бывшая» за 1,2 млн руб., пишет vc.ru. Сделка состоялась спустя два месяца после запуска проекта.

Чапарян запустил Telegram-канал в июне 2017 г., в нем публиковались выдуманные сообщения от имени бывшей девушки. За первые две недели на канал подписались 35 000 человек, указывает издание. По данным «Медиалогии», «Бывшая» стала самым популярным российским каналом в Telegram: в среднем один пост набирал порядка 290 000 просмотров.

Права на канал были переданы покупателю 29 августа. Новый владелец – человек под псевдонимом «Юра Корб», который, по словам Чапаряна, занимается продвижением каналов.

Сам Чапарян в беседе с vc.ru объяснил продажу популярного канала тем, что он «устал и выбрал деньги». Комик отметил, что зачастую пропускал выгодные предложения от рекламодателей. Всего в канале было размещено семь рекламных постов, которые принесли Чапаряну менее 1 млн руб.

Корб рассказал изданию, что контент канала останется прежним, но он займется более детальной и качественной монетизацией проекта.