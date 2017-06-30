Дуров посоветовал обновить Telegram

Cоздатель Telegram Павел Дуров Roman Kulik / AP

Регистрация Telegram Роскомнадзором в реестре распространителей информации не означает, что от мессенджера отвязались, написал сегодня его создатель Павел Дуров во «В контакте». Поэтому он советует пользователям установить сегодняшнее обновление программы - до версии 4.1, которое «делает Telegram еще более устойчивым к потенциальным блокировкам в будущем – как на территории России, так и в других странах».

«Противоречие между политикой конфиденциальности Telegram («ни байта личных данных третьим лицам») и рядом законов России о слежке не исчезло», - констатирует Дуров. Он указывает, что даже в Иране правительство «не получило от нас ни байта личных данных пользователей». «Мы не будем делать исключений из наших принципов ради сохранения доли рынка в отдельных странах», - настаивает создатель программы.

Сотрудник госкомпании, знакомый с вопросом, также говорил «Ведомостям», что вопрос с Telegram вовсе не закрыт: сервис может быть заблокирован позднее - к примеру, за неисполнение требования Генеральной прокуратуры.

Сегодня в официальном блоге компании появилось сообщение о новой версии Telegram 4.1 под названием «Свобода слова», которая позиционируется как «инструмент антицензуры». Помимо расширенного администрирования больших групп она включает простое подключение прокси-сервера. «Мы верим в свободное и безопасное общение. Наша обязанность — предлагать технологии для защиты прав наших пользователей на неприкосновенность частной жизни и свободу слова во всем мире», — говорится в сообщении.

На этой неделе, обменявшись постами в соцсетях с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым, Дуров заявил, что не против включения данных о Telegram в реестр. Но сам он регистрировать сервис не стал, отослав чиновников к публичным данным. Также Telegram не будет исполнять требования законов, нарушающие конфиденциальность пользователей, например «закона Яровой». Это устроило Роскомнадзор — Telegram был внесен в реестр под номером 90.

Две недели Роскомнадзор пытался добиться от Дурова регистрации Telegram в реестре организаторов распространения информации: попавшие в этот реестр должны, например, передавать информацию о пользователях правоохранительным органам. Дуров долго не соглашался, ссылаясь на право людей на конфиденциальность. Жаров помимо прочего писал, что именно через Telegram преступники организуют теракты.

После угроз Роскомнадзора Telegram стал самым скачиваемым приложением среди бесплатных программ для iPhone. Он обошел даже WhatsApp – самый популярный по всем метрикам мессенджер в России. В понедельник Telegram переместился в топе магазина AppStore с 15-го на 7-е место, а вскоре занял 1-е место в чартах.