Российские чиновники раскрутили Telegram Евгений Разумный / Ведомости

За последние пять дней (с 22 по 26 июня) Telegram переместился с 15-го на 7-е место по популярности среди бесплатных программ для iPhone. Об этом свидетельствуют данные системы аналитики приложений App Annie. Кроме того, приложение вошло в топ-3 сервисов, которые пользователи ищут чаще всего в категориях «социальные сети» и «мессенджеры».

В магазине приложения для Android-устройств Play Market Telegram за те же пять дней переместился с 31-го на 20-е место.

Интерес к Telegram начал расти после того, как Роскомнадзор в конце прошлой недели направил Павлу Дурову предупреждение: он должен внести сервис в реестр организаторов распространения информации, иначе его заблокируют в России. Ведомство требует, чтобы сервис заполнил анкету сведениями о компании. Чиновники прямо обвинили создателей мессенджера в потворствовании террористам.

Вчера руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил телеканалу НТВ, что у сервиса осталось несколько дней для начала переговоров с Роскомнадзором. Сюжеты о Telegram вышли почти на всех федеральных каналах.

Дуров в своих ответах отметил, что в случае блокировки пользующиеся Telegram российские чиновники «через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive», так что блокировать Telegram было бы непатриотично. В Роскомнадзоре заметили, что это не ответ по существу. Дуров нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, «и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram», добавил Жаров. Дуров это заявление опроверг: в июне Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма, утверждает он. Основатель сервиса считает, что чиновник «не смог пояснить, почему проводит кампанию по переводу данных российских граждан на серверы американских сервисов».

Сегодня к дискуссии подключилась ФСБ. Ее пресс-служба сообщила, что члены международных террористических группировок в России наиболее активно используют «мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации». В частности, центр общественных связей ФСБ отметил, что террорист-смертник, устроивший теракт 3 апреля в метро Петербурга, а также его пособники и «зарубежный куратор» пользовались Telegram «для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта».

Конфликт между властями и Дуровым безусловно способствовал продвижению Telegram, уверен гендиректор «Infoline аналитики» Михаил Бурмистров. В принципе, с точки зрения PR ситуация пока развивается в позитивном для Telegram ключе – в ходе полемики, по сути, подчеркивается надежность и защищенность сервиса, считает он. Кроме того, о Telegram узнали те, кто раньше им не интересовался, – очевидно, многие скачали приложение из интереса, отмечает Бурмистров.