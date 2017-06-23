Руководитель Роскомнадзора предупредил Дурова о возможной блокировке Telegram

Во избежание этого он попросил основателя сервиса откликнуться на просьбы о сотрудничестве

На сайте Роскомнадзора появилось официальное обращение руководителя ведомства Александра Жарова в адрес Павла Дурова (на фото) Albert Gea / Reuters

На сайте Роскомнадзора появилось официальное обращение руководителя ведомства Александра Жарова в адрес Павла Дурова. В этом обращении он просит Telegram исполнить российское законодательство во избежание блокировки сервиса. «Должен констатировать, что в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны», — говорится в письме Жарова.

Практически каждый день Роскомнадзор направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации, объясняет Жаров. Требование одно, и оно простое, отмечает он: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. Далее сервис должен официально направить эту анкету в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации.

«Однако до сих пор мы не получили от администрации мессенджера никакого ответа. Включение мессенджера в данный реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам. Действующий правовой статус Telegram в России не изменится. Уже сейчас, в силу закона, а не факта внесения в соответствующий реестр, Telegram должен исполнять обязанности организатора распространения информации», — пишет Жаров.

В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован. По словам чиновника, время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает.

Знакомые Дурова в беседе с «Ведомостями» много раз предупреждали, что он не намерен исполнять просьбы Роскомнадзора.

Недавно стало известно, что Telegram готовится к возможной блокировке: в частности, он откроет для своих пользователей на Android возможность настроить подключение к сервису через прокси сервер по умолчанию. Предположительно, такое же обновление готовится для iOS.

Такой способ обхода блокировок уже давно существует в десктопной версии Telegram, говорил «Ведомостям» основатель Combot Федор Скуратов. Но нужно учитывать, что он подходит существующим пользователям сервиса, но не учитывает новых: ведь в случае блокировок останется проблема магазинов приложений — из них сервис с большой долей вероятности может исчезнуть. Из тех, кто подключен к Telegram, не все воспользуются функцией, а только продвинутые пользователи, полагает Скуратов. По его оценкам, это 10-15% от общего числа. Еще около 20-30% будут, по его словам, использовать сторонние сервисы.

Павел Дуров возможную блокировку не комментирует.

Кого блокирует Роскомнадзор