Институт развития интернета: От Дурова не требуют ничего сверхъестественного

Обращение руководителя Роскомнадзора Александра Жарова к создателю Telegram Павлу Дурову свидетельствует о мягкости подхода России к регулированию мессенджеров, считает директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин. В совет ИРИ входит советник президента России по развитию интернета Герман Клименко, он уже заявил, что проблемы в блокировке Telegram не будет, его есть на что заменить.

«Вместо разовой блокировки всех халатных сервисов Роскомнадзор ведет переговоры с каждым нарушителем в отдельности», - объяснил ТАСС свою точку зрения Щельцин. По его мнению, Роскомнадзор запрашивает у Павла Дурова только базовые данные, то есть «не просит от мессенджера сверхъестественного». «Не так давно был заблокирован WeChat и быстро возобновил работу, потому что предоставить эти базовые данные не составляет большого труда», - привел пример эксперт.

Telegram изначально не ориентировался на российский рынок, напомнил Щельцин. Об этом говорил и сам Дуров в начале развития мессенджера, у которого до сих пор нет русского перевода. «Он (Дуров) уже тогда прогнозировал развитие "свободной коммуникации", которая может не понравиться правоохранительным органам», - отметил эксперт. По его данным, «на сервис жалуются не только российские правоохранители, развиваются скандалы в Европе и Америке». Широко известно о случаях, когда террористы использовали этот мессенджер при подготовке атак, добавил он. По его словам, вряд ли какая-то страна «захочет платить здоровьем своих граждан за неподконтрольную свободу коммуникации».

Жаров лично и официально попросил у Дурова предоставить данные о компании, управляющей мессенджером, для внесения в реестр распространения информации (это необходимо по российскому законодательству для работы в России). Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок - он будет заблокирован в России до тех пор, пока не предоставит эту информацию. По словам Жарова, все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram уже исчерпаны. Источники в окружении Дурова говорили «Ведомостям», что он не намерен исполнять просьбы Роскомнадзора.