Советник президента Клименко не видит проблемы в возможной блокировке Telegram

Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко не видит большой проблемы в возможной блокировке Telegram, поскольку в стране функционируют более 30 аналогичных мессенджеров. «Надеюсь, что (особой проблемы. — ред.) не будет. По крайней мере, я точно знаю, что в психиатрии такой болезни, как "неизлечимая зависимость от Telegram", нет», — сказал Клименко «РИА Новости».

«Что касается замены Telegram на что-то другое, то в России только их функционирует более 30. Самый известный из них ICQ. Я пользовался Facebook и вполне сейчас использую "В контакте", ICQ», — отметил он.

Ранее на сайте Роскомнадзора появилось официальное обращение руководителя ведомства Александра Жарова в адрес Павла Дурова. В этом обращении он просит Telegram исполнить российское законодательство. В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован.