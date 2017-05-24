Клименко: главный вопрос законопроекта о мессенджерах – его реализация на практике

Советник президента по интернету, председатель совета Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко считает, что главным вопросом к законопроекту о мессенджерах является его реализация на практике. Об этом он заявил ТАСС.

«Сама инициатива, безусловно, имеет право на существование, она не содержит в себе противоречий и нацелена на обеспечение безопасности при сохранении конфиденциальности переписки для пользователей. Однако, как и любая подобная инициатива, касающаяся IT-индустрии, она должна обсуждаться с ее представителями, экспертами», - сказал он.

По его словам, ИРИ совместно отраслевыми организациями (Российской ассоциацией электронных коммуникаций, Региональным общественным центром интернет технологий и т. д.) обсудят это. «Главный вопрос пока состоит только в том, как все это будет реализовано на практике», - подчеркнул Клименко.

Сегодня на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров). Проектом закона предлагается «осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи».