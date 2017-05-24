Депутаты приготовились блокировать мессенджеры Е. Разумный / Ведомости

В Государственную думу внесен законопроект о регулировании работы мессенджеров (сервисов обмена мгновенными сообщениями). Его авторы - заместитель председателя думского комитета по информполитике Марина Мукабенова («Единая Россия»), депутаты Олег Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).

В проекте впервые вводится определение мессенджера. Такой сервис обязан по требованию властей ограничить массовую рассылку или передачу сообщения пользователям, если она содержит информацию, распространяемую с нарушением российского законодательства, предлагается в проекте. Если мессенджер этого не делает, то «незамедлительно» блокируется на территории страны по решению суда.

С другой стороны, мессенджер обязан обеспечить массовую рассылку сообщений по требованию властей.

Пересылать месенджер обязан только сообщения тех пользователей, которые идентифицированы с помощью их телефонного номера. Для этого мессенджеру необходимо заключить договор с оператором связи. При этом сервис должен обеспечить пользователю возможность блокировки сообщений от определенных аккаунтов и конфиденциальность пересылаемой информации.

Депутат Евгений Ревенко написал в Facebook, что проект согласован с фракцией «Единая Россия». Инициативу поддержал и председатель комитета по информполитике Леонид Левин: «Сегодня мессенджеры находятся вне правового регулирования. При этом их интернет-трафик за 2016 г. впервые обошел голосовую связь и объем смс, а количество пользователей в России составляет более 80 млн человек». Из-за отсутствия правового регулирования в мессенджерах можно найти экстремистский контент, рекламу наркотиков, информацию, угрожающую здоровью детей, указывает депутат: «Злоумышленники активно используют мессенджеры для пропаганды и своей координации».

Левин оговаривается, что регулирование не должно ограничивать права и свободу законопослушных граждан, не снижать скорость работы мессенджеров.

Источник, близкий к руководству Госдумы, также говорит, что проект, скорее всего, будет принят, но после доработки. Как именно проект будет доработан, он не сообщает.

Если проект будет принят в текущем виде, у мессенджеров будет лишь несколько месяцев на выполнение нового порядка работы - до 1 января 2018 г.

Первоначально этот проект о мессенджерах был разработан Медиа-коммуникационным союзом (объединение операторов связи и медиахолдингов России) еще в конце 2015 г. Затем он обсуждался на площадке Роскомнадзора. Первично документ включал в себя регулирование сразу двух сфер – мессенджеров и онлайн-кинотеатров. Но затем он был разделен на две части, проект по онлайн-кинотеатрам уже принят Госдумой.

Рабочая группа «Связь и IT» экспертного совета при правительстве в отзыве на проект МКС в начале этого года заявила, что инициатива нарушает права граждан, ограничивая приватность в общении между пользователями и возможность обмена анонимными сообщениями. Тайна переписки гарантирована Конституцией РФ, объясняли они, и может быть ограничена только по решению суда, а создатели проекта не приводят серьезных оснований для введения таких ограничений, писали они в своем отзыве. Эксперты также обращали внимание, что определение мессенжера в проекте очень размытое и под него подпадают многие интернет-сервисы. Из-за этого под блокировку может попасть большое количество ресурсов Рунета.

В декабре 2016 г. руководитель Роскомнадзора Александр Жаров объяснял, зачем нужна привязка мессенджера к конкретному номеру абонента оператора связи. По словам руководителя Роскомнадзора, речь не идет о проникновении в личную переписку людей. Привязка к номеру нужна спецслужбам, чтобы идентифицировать человека, который в случае чрезвычайной ситуации или террористической атаки пользовался этим номером. «Пока мессенджеры не заключают ни с кем договоров, не платят никаких налогов и живут замечательно», - говорил Жаров (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, после этого операторы «выстроят с мессенджерами товарно-денежные отношения и, таким образом, они опосредованно тоже внесут лепту в российскую экономику». В марте представители МКС говорили, что вскоре внесут проект в Госдуму через депутатов.