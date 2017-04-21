Законопроект об онлайн-кинотеатрах принят Госдумой

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который регламентирует правовой статус онлайн-кинотеатров - аудиовизуальных сервисов, монетизирующих свои услуги за счет просмотра рекламы либо предоставляющих видеоконтент по подписке за плату.

Вводится обязанность владельца новостного агрегатора установить одну из предлагаемых Роскомнадзором программ для ЭВМ, предназначенных для определения количества пользователей информационным ресурсом в сети интернет. Аналогичная обязанность вводится для владельца аудиовизуального сервиса.

Согласно закону владельцем онлайн-кинотеатра может выступать российское юрлицо или гражданин России, не имеющий гражданства другого государства.

Иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юрлицо, российское юрлицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, а также иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин России, имеющий гражданство другого государства, их аффилированные лица, в совокупности или каждый в отдельности, вправе осуществлять владение, управление либо контроль прямо или косвенно в отношении более чем 20% долей (акций) в уставном капитале владельца аудиовизуального сервиса при условии согласования этих действий с правительственной комиссией.

Это касается онлайн-кинотеатров, количество пользователей которых на территории РФ составляет менее 50% от общего количества пользователей такого информационного ресурса, говорится в документе.