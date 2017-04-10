Милонов внес законопроект о запрете организации митингов через соцсети

Документ также не допускает регистрацию в соцсетях лиц моложе 14 лет

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий использовать социальные сети для организации несанкционированных митингов, шествий, а также пользоваться соцсетями лицам моложе 14 лет. Документ опубликован на официальном сайте Госдумы. Автором инициативы стал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов.

В пояснительной записке он отмечает, что проект закона разработан в целях урегулирования отношений в сфере пользования соцсетями. Милонов предложил регистрацию в социальных сетях с помощью документа, удостоверяющего личность. Регистрация физического лица под псевдонимом, как и наличие нескольких страниц в одной соцсети, не допускается, и регистрация осуществляется только при достижении лицом возраста 14 лет, говорится в документе.

Милонов объясняет необходимость ограничить доступ в соцсети для детей появлением «групп смерти» и «тлетворным влиянием “трудных” подростков и детей из неблагополучных семей на своих сверстников». В качестве примера депутат привел дело Дианы Шурыгиной.

Законопроектом запрещается использовать социальную сеть для «организации несанкционированных собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, в том числе предоставлять, распространять в социальной сети информацию о предстоящем проведении несанкционированного собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо предложение принять участие в несанкционированном собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании».

По мнению Милонова, различные «организации посягают на подрыв государственности, суверенитета нашей страны» через соцсети. Депутат «Единой России» объясняет, что, с одной стороны, соцсети позволяют вербовщикам запрещенных в России экстремистских организаций «заманивать молодых людей вступить в свои ряды». В качестве примера он приводит случай Варвары Карауловой. С другой – считает Милонов, организаторы несанкционированных митингов «находят через соцсети граждан, готовых за определенную сумму поучаствовать в незаконной акции». В связи с этим проектом предлагается ужесточить административную ответственность за организацию несанкционированных митингов посредством социальных сетей.

Напомним, что в МВД заявляли, что основные причины подростковых суицидов в России связаны с неразделенной любовью и конфликтами в семье, и лишь 1% совершивших самоубийство подростков были подвержены влиянию так называемых групп смерти в социальных сетях.

Милонов также предлагает запретить использование соцсетей в бюджетных организациях, а в отношении других юридических лиц доступ работников к социальным сетям предлагается урегулировать в дополнительных условиях трудового договора.

Что думают россияне о законодательной инициативе по соцсетям

По данным опроса ВЦИОМ, инициативу запретить выход в социальные сети детям до 14 лет поддерживают 62% россиян. Среди самой молодой возрастной группы опрошенных (18-24 года), эта доля составляет 67% - больше, чем среди 60-летних и старше (60%), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 6 апреля среди 600 респондентов.

Против инициативы высказалась треть граждан (35%), прежде всего, жители Москвы и Санкт-Петербурга (47%).

Предложение регистрации в социальных сетях по паспорту отрицательно восприняли 52% россиян. С пониманием и поддержкой отнеслись к идее 39% россиян, в том числе среди 25-34-летних - 48%.