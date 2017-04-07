Менее половины россиян знают о протестных акциях 26 марта – ФОМ

Менее половины россиян (46%) знают или что-то слышали о несанкционированных акциях протеста, которые прошли в ряде российских городов 26 марта, а 54% узнали об этом впервые от социологов фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Осведомленные об этих акциях россияне узнали о них через телевидение (23%), социальные сети (13%) и новостные сайты (9%).

Из тех, кто знает о прошедших акциях, 21% не поддерживает, но и не осуждает их, 13% осуждают, а 8% поддерживают.

По их мнению, прошедшие акции спровоцировал фильм Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве (15%), а также в целом недовольство властью (5%).

Затруднились предположить, что послужило причиной для акций протеста, 15% участников опроса, проведенного ФОМом 1-2 апреля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

53% россиян сообщили, что знают, кто такой Алексей Навальный. Большинство из них относятся к оппозиционеру безразлично или отрицательно (по 21%).

О расследовании ФБК, посвященном предполагаемому имуществу премьер-министра РФ, в той или иной степени осведомлены 30% респондентов. Из них 13% считают представленную в фильме ФБК информацию достоверной, 8% - недостоверной, 9% затруднились ответить.