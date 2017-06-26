Диджитал-эффект Стрейзанд
Те, кто получил особую известность в России после сообщений о блокировке или запрете
С февраля 2012 г. участницы панк-группы Pussy Riot стали известны во всем мире после того, как были отправлены в тюрьму и приговорены к лишению свободы за участие в панк-молебне в храме Христа Спасителя. Екатерина Самуцевич добилась замены реального заключения на условное наказание. В 2013 г. Надежду Толоконникову и Марию Алехину отпустили по амнистии. Участницы группы обратились в ЕСПЧ с просьбой взыскать с России 120 000 евро в качестве компенсации морального вреда, причиненного им уголовным преследованием, и снялись в популярном сериале Netflix «Карточный домик»
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22 декабря 2014 г. бывший технический директор «В контакте» и брат основателя соцсети Николай Дуров сообщил о попытках Роскомнадзора блокировать «все страницы, группы и события, в которых упоминается слово «Навальный». Но на одной из страниц в ВК, которую требовал заблокировать Роскомнадзор, стал заметен серьезный рост популярности групп с упоминанием Навального после блокировки его инициатив. «Через пару часов после блокировки моего ивента стали возникать другие, и один из них – вот этот – собрал почти 15 000 отметок «я пойду» за первые 16 часов – скорость роста в два раза больше, чем у первого ивента. Таким образом, Генпрокуратура, РКН и ФБ своими действиями нам явно помогли», – говорилось в сообщении Навального
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Летом 2015 г. районный суд Астраханской области признал незаконной статью в «Википедии» о наркотике чарас. Тогда «Википедия» приняла принципиальную позицию и отказалась править текст. Ресурс избежал блокировки Роскомнадзора благодаря тому, что перенес спорную статью на другую страницу, а по адресу, указанному в решении суда, оставил лишь перечень обозначений слова «чарас». При этом упоминание спора в СМИ и угрозы Роскомнадзора заблокировать всю «Википедию» вызвали резкий всплеск посещаемости статьи «Чарас». Некоторое время она занимала высокие строчки в списке самых посещаемых страниц русскоязычного интернет-ресурса
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Информация о яхте St. Princess Olga быстро распространилась по интернету после того, как в начале августа 2016 г. в «Новой газете» была опубликована статья о том, что лодка либо является собственностью семьи главы «Роснефти» Игоря Сечина, либо часто берется ими в аренду. Эффект Стрейзанд проявился в полной мере после того, как несколько дней спустя Сечин и супруга подали иск к «Новой газете», информация о яхте быстро распространилась в интернете и соцсетях. Уже в октябре суд полностью удовлетворил иск Сечина к «Новой газете», издание опубликовало опровержение
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В начале января 2016 г. Роскомнадзор внес Rutracker в реестр запрещенных сайтов. Спустя день после его блокировки посещаемость ресурса из других стран, например из Нидерландов и Германии, выросла почти в 2 раза. Правда, рост иностранной аудитории мог быть обусловлен и тем, что это делали пользователи, обходившие блокировку, используя VPN, перенаправляющий на иностранный IP-адрес, говорил тогда пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский
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Ресторатор Евгений Пригожин весной 2016 г. подал 20 исков в суд, требуя удаления ссылок из поисковой выдачи «Яндекса», Google и Mail.ru. Тогда речь шла о ссылках на расследование «Фонтанки» о контрактах якобы связанных с ним компаний на обслуживание военных городков, также называлась статья украинского «Апострофа» «В России рассказали о воровстве повара Путина». Эффект Стрейзанд можно было наблюдать спустя короткое время после подачи иска: в «Яндекс.Новостях» находилось больше сотни сообщений СМИ о разбирательствах ресторатора и поисковиков с пересказом старых расследований
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Летом 2016 г. сведения об игре с элементами дополненной реальности Pokemon Go моментально распространились даже в тех странах, где ее еще нельзя было скачать, например в России. Игра набрала особую популярность после того, как в интернете появились сообщения о запрете властей играть в церкви, в полиции, за рулем и в других местах
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После угроз российских чиновников заблокировать Telegram, пользователи стали чаще его скачивать. С 22 по 26 июня Telegram переместился с 15-го на 7-е место по популярности среди бесплатных программ для iPhone – об этом свидетельствуют данные системы аналитики приложений App Annie. Кроме того, приложение вошло в топ-3 сервисов, которые пользователи ищут чаще всего в категориях «социальные сети» и «мессенджеры». В магазине приложения для Android-устройств Play Market Telegram за те же пять дней переместился с 31-го на 20-е место
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