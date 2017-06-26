Диджитал-эффект Стрейзанд

А. Астахова / Ведомости

22 декабря 2014 г. бывший технический директор «В контакте» и брат основателя соцсети Николай Дуров сообщил о попытках Роскомнадзора блокировать «все страницы, группы и события, в которых упоминается слово «Навальный». Но на одной из страниц в ВК, которую требовал заблокировать Роскомнадзор, стал заметен серьезный рост популярности групп с упоминанием Навального после блокировки его инициатив. «Через пару часов после блокировки моего ивента стали возникать другие, и один из них – вот этот – собрал почти 15 000 отметок «я пойду» за первые 16 часов – скорость роста в два раза больше, чем у первого ивента. Таким образом, Генпрокуратура, РКН и ФБ своими действиями нам явно помогли», – говорилось в сообщении Навального

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