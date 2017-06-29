Роскомнадзор снова любит Telegram

На этой неделе мессенджер Павла Дурова Telegram стал самым скачиваемым приложением среди бесплатных программ для iPhone. Он обошел даже WhatsApp – самый популярный по всем метрикам мессенджер в России. В понедельник Telegram переместился в топе магазина AppStore с 15-го на 7-е место, а вскоре занял 1-е место в чартах, на котором находится до сих пор. В Play Market, магазине приложений для смартфонов Android, Telegram не на 1-м месте. Но он переместился сначала с 31-го на 20-е место, а сейчас находится на 14-м. По данным App Annie, Telegram вошел в топ-3 сервисов, которые пользователи ищут чаще всего в категориях «социальные сети» и «мессенджеры».
Раскрутить не самый популярный в стране интернет-сервис помогли чиновники. Две недели подряд Роскомнадзор, отвечающий за блокировки сайтов и сервисов рунета, пытался добиться от Дурова регистрации Telegram в реестре организаторов распространения информации: попавшие в этот реестр должны, например, передавать информацию о пользователях правоохранительным органам. Дуров не соглашался, ссылаясь на право людей на конфиденциальность. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров апеллировал к человеческим страхам: мол, именно через Telegram преступники организуют теракты.
В выходные к Жарову подключилась пропаганда: телеканалы выпустили сюжеты об опасности свободного общения в мессенджерах, а Дурова представили чуть ли не пособником террористов. Пошли новости со ссылкой на ФСБ о том, что якобы недавний теракт в Петербурге был организован через Telegram.
В среду ситуация изменилась: Дуров заявил, что не против включения данных о Telegram в реестр. Но сам он регистрировать сервис не собирается и отсылает чиновников к публичным данным о компании на сайте. Также Telegram не будет исполнять требования законов, нарушающие конфиденциальность пользователей, например закона Яровой (обязывает компании хранить весь контент пользователей и передавать его правоохранительным органам). На данный момент это устроило Роскомнадзор – Telegram был внесен в реестр.
Какова же настоящая причина угроз блокировки? Одни считают, что это первый шаг перед наступлением на онлайн-сервисы, позволяющие людям общаться и при этом сохранять анонимность: это покажет более крупным иностранным сервисам, что заблокировать могут и их. Еще одна версия – чиновники испугались, что Telegram стал слишком независимым источником информации, своего рода заменой классическим СМИ. Ведь именно там многие ведут тематические каналы, неподконтрольные властям. А недавно подписанная президентом стратегия информационного общества гласит: государство должно урегулировать любые сервисы в интернете, которые не являются СМИ, но похожи на них.
Для самого Telegram блокировка в России была бы неприятной, но не смертельной. Россия – лишь небольшая часть 100-миллионной аудитории сервиса, а пользователи рунета наверняка получат инструкции, как обойти запреты. Блокировка лишь повысила бы популярность сервиса и лояльность аудитории к Telegram в мире. Пока она не состоялась.
Д. Абрамов / Ведомости
С февраля 2012 г. участницы панк-группы Pussy Riot стали известны во всем мире после того, как были отправлены в тюрьму и приговорены к лишению свободы за участие в панк-молебне в храме Христа Спасителя. Екатерина Самуцевич добилась замены реального заключения на условное наказание. В 2013 г. Надежду Толоконникову и Марию Алехину отпустили по амнистии. Участницы группы обратились в ЕСПЧ с просьбой взыскать с России 120 000 евро в качестве компенсации морального вреда, причиненного им уголовным преследованием, и снялись в популярном сериале Netflix «Карточный домик»
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А. Астахова / Ведомости
22 декабря 2014 г. бывший технический директор «В контакте» и брат основателя соцсети Николай Дуров сообщил о попытках Роскомнадзора блокировать «все страницы, группы и события, в которых упоминается слово «Навальный». Но на одной из страниц в ВК, которую требовал заблокировать Роскомнадзор, стал заметен серьезный рост популярности групп с упоминанием Навального после блокировки его инициатив. «Через пару часов после блокировки моего ивента стали возникать другие, и один из них – вот этот – собрал почти 15 000 отметок «я пойду» за первые 16 часов – скорость роста в два раза больше, чем у первого ивента. Таким образом, Генпрокуратура, РКН и ФБ своими действиями нам явно помогли», – говорилось в сообщении Навального
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М. Стулов / Ведомости
Летом 2015 г. районный суд Астраханской области признал незаконной статью в «Википедии» о наркотике чарас. Тогда «Википедия» приняла принципиальную позицию и отказалась править текст. Ресурс избежал блокировки Роскомнадзора благодаря тому, что перенес спорную статью на другую страницу, а по адресу, указанному в решении суда, оставил лишь перечень обозначений слова «чарас». При этом упоминание спора в СМИ и угрозы Роскомнадзора заблокировать всю «Википедию» вызвали резкий всплеск посещаемости статьи «Чарас». Некоторое время она занимала высокие строчки в списке самых посещаемых страниц русскоязычного интернет-ресурса
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Abxbay
Информация о яхте St. Princess Olga быстро распространилась по интернету после того, как в начале августа 2016 г. в «Новой газете» была опубликована статья о том, что лодка либо является собственностью семьи главы «Роснефти» Игоря Сечина, либо часто берется ими в аренду. Эффект Стрейзанд проявился в полной мере после того, как несколько дней спустя Сечин и супруга подали иск к «Новой газете», информация о яхте быстро распространилась в интернете и соцсетях. Уже в октябре суд полностью удовлетворил иск Сечина к «Новой газете», издание опубликовало опровержение. Подобный эффект вызвала и статья «Ведомостей» о доме Сечина в Барвихе. Судебный процесс с изданием только ускорил распространение информации о доме в СМИ. Суд вынес решение не в пользу «Ведомостей» и статья была удалена с сайта в течение пяти дней
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М. Стулов / Ведомости
В начале января 2016 г. Роскомнадзор внес Rutracker в реестр запрещенных сайтов. Спустя день после его блокировки посещаемость ресурса из других стран, например из Нидерландов и Германии, выросла почти в 2 раза. Правда, рост иностранной аудитории мог быть обусловлен и тем, что это делали пользователи, обходившие блокировку, используя VPN, перенаправляющий на иностранный IP-адрес, говорил тогда пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский
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Alexander Zemlianichenko / AP
Ресторатор Евгений Пригожин весной 2016 г. подал 20 исков в суд, требуя удаления ссылок из поисковой выдачи «Яндекса», Google и Mail.ru. Тогда речь шла о ссылках на расследование «Фонтанки» о контрактах якобы связанных с ним компаний на обслуживание военных городков, также называлась статья украинского «Апострофа» «В России рассказали о воровстве повара Путина». Эффект Стрейзанд можно было наблюдать спустя короткое время после подачи иска: в «Яндекс.Новостях» находилось больше сотни сообщений СМИ о разбирательствах ресторатора и поисковиков с пересказом старых расследований
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Е. Разумный / Ведомости
Летом 2016 г. сведения об игре с элементами дополненной реальности Pokemon Go моментально распространились даже в тех странах, где ее еще нельзя было скачать, например в России. Игра набрала особую популярность после того, как в интернете появились сообщения о запрете властей играть в церкви, в полиции, за рулем и в других местах
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Е. Разумный / Ведомости
После угроз российских чиновников заблокировать Telegram, пользователи стали чаще его скачивать. С 22 по 26 июня Telegram переместился с 15-го на 7-е место по популярности среди бесплатных программ для iPhone – об этом свидетельствуют данные системы аналитики приложений App Annie. Кроме того, приложение вошло в топ-3 сервисов, которые пользователи ищут чаще всего в категориях «социальные сети» и «мессенджеры». В магазине приложения для Android-устройств Play Market Telegram за те же пять дней переместился с 31-го на 20-е место