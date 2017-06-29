Роскомнадзор снова любит Telegram

Евгений Разумный / Ведомости

На этой неделе мессенджер Павла Дурова Telegram стал самым скачиваемым приложением среди бесплатных программ для iPhone. Он обошел даже WhatsApp – самый популярный по всем метрикам мессенджер в России. В понедельник Telegram переместился в топе магазина AppStore с 15-го на 7-е место, а вскоре занял 1-е место в чартах, на котором находится до сих пор. В Play Market, магазине приложений для смартфонов Android, Telegram не на 1-м месте. Но он переместился сначала с 31-го на 20-е место, а сейчас находится на 14-м. По данным App Annie, Telegram вошел в топ-3 сервисов, которые пользователи ищут чаще всего в категориях «социальные сети» и «мессенджеры».

Раскрутить не самый популярный в стране интернет-сервис помогли чиновники. Две недели подряд Роскомнадзор, отвечающий за блокировки сайтов и сервисов рунета, пытался добиться от Дурова регистрации Telegram в реестре организаторов распространения информации: попавшие в этот реестр должны, например, передавать информацию о пользователях правоохранительным органам. Дуров не соглашался, ссылаясь на право людей на конфиденциальность. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров апеллировал к человеческим страхам: мол, именно через Telegram преступники организуют теракты.

В выходные к Жарову подключилась пропаганда: телеканалы выпустили сюжеты об опасности свободного общения в мессенджерах, а Дурова представили чуть ли не пособником террористов. Пошли новости со ссылкой на ФСБ о том, что якобы недавний теракт в Петербурге был организован через Telegram.

В среду ситуация изменилась: Дуров заявил, что не против включения данных о Telegram в реестр. Но сам он регистрировать сервис не собирается и отсылает чиновников к публичным данным о компании на сайте. Также Telegram не будет исполнять требования законов, нарушающие конфиденциальность пользователей, например закона Яровой (обязывает компании хранить весь контент пользователей и передавать его правоохранительным органам). На данный момент это устроило Роскомнадзор – Telegram был внесен в реестр.

Какова же настоящая причина угроз блокировки? Одни считают, что это первый шаг перед наступлением на онлайн-сервисы, позволяющие людям общаться и при этом сохранять анонимность: это покажет более крупным иностранным сервисам, что заблокировать могут и их. Еще одна версия – чиновники испугались, что Telegram стал слишком независимым источником информации, своего рода заменой классическим СМИ. Ведь именно там многие ведут тематические каналы, неподконтрольные властям. А недавно подписанная президентом стратегия информационного общества гласит: государство должно урегулировать любые сервисы в интернете, которые не являются СМИ, но похожи на них.

Для самого Telegram блокировка в России была бы неприятной, но не смертельной. Россия – лишь небольшая часть 100-миллионной аудитории сервиса, а пользователи рунета наверняка получат инструкции, как обойти запреты. Блокировка лишь повысила бы популярность сервиса и лояльность аудитории к Telegram в мире. Пока она не состоялась.