Детали / Компания недели
Статья опубликована в № 4352 от 29.06.2017 под заголовком: Компания недели: Telegram

Роскомнадзор снова любит Telegram

На волне опасений блокировки популярность сервиса выросла

На этой неделе мессенджер Павла Дурова Telegram стал самым скачиваемым приложением среди бесплатных программ для iPhone. Он обошел даже WhatsApp – самый популярный по всем метрикам мессенджер в России. В понедельник Telegram переместился в топе магазина AppStore с 15-го на 7-е место, а вскоре занял 1-е место в чартах, на котором находится до сих пор. В Play Market, магазине приложений для смартфонов Android, Telegram не на 1-м месте. Но он переместился сначала с 31-го на 20-е место, а сейчас находится на 14-м. По данным App Annie, Telegram вошел в топ-3 сервисов, которые пользователи ищут чаще всего в категориях «социальные сети» и «мессенджеры».

Раскрутить не самый популярный в стране интернет-сервис помогли чиновники. Две недели подряд Роскомнадзор, отвечающий за блокировки сайтов и сервисов рунета, пытался добиться от Дурова регистрации Telegram в реестре организаторов распространения информации: попавшие в этот реестр должны, например, передавать информацию о пользователях правоохранительным органам. Дуров не соглашался, ссылаясь на право людей на конфиденциальность. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров апеллировал к человеческим страхам: мол, именно через Telegram преступники организуют теракты.

В выходные к Жарову подключилась пропаганда: телеканалы выпустили сюжеты об опасности свободного общения в мессенджерах, а Дурова представили чуть ли не пособником террористов. Пошли новости со ссылкой на ФСБ о том, что якобы недавний теракт в Петербурге был организован через Telegram.

В среду ситуация изменилась: Дуров заявил, что не против включения данных о Telegram в реестр. Но сам он регистрировать сервис не собирается и отсылает чиновников к публичным данным о компании на сайте. Также Telegram не будет исполнять требования законов, нарушающие конфиденциальность пользователей, например закона Яровой (обязывает компании хранить весь контент пользователей и передавать его правоохранительным органам). На данный момент это устроило Роскомнадзор – Telegram был внесен в реестр.

Какова же настоящая причина угроз блокировки? Одни считают, что это первый шаг перед наступлением на онлайн-сервисы, позволяющие людям общаться и при этом сохранять анонимность: это покажет более крупным иностранным сервисам, что заблокировать могут и их. Еще одна версия – чиновники испугались, что Telegram стал слишком независимым источником информации, своего рода заменой классическим СМИ. Ведь именно там многие ведут тематические каналы, неподконтрольные властям. А недавно подписанная президентом стратегия информационного общества гласит: государство должно урегулировать любые сервисы в интернете, которые не являются СМИ, но похожи на них.

Для самого Telegram блокировка в России была бы неприятной, но не смертельной. Россия – лишь небольшая часть 100-миллионной аудитории сервиса, а пользователи рунета наверняка получат инструкции, как обойти запреты. Блокировка лишь повысила бы популярность сервиса и лояльность аудитории к Telegram в мире. Пока она не состоялась.

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