«Бывший топ-менеджер» Telegram сообщил о планах основателя сервиса Павла Дурова продать его

Сам Дуров заявил, что не рассматривает продажу ни доли в Telegram, ни компании целиком

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Создатель Telegram Павел Дуров Tatan Syuflana / AP

О планах Павла Дурова продать Telegram сообщил Антон Розенберг, который называет себя бывшим сотрудником Telegram (а именно, его российского юрлица ООО «Телеграф»). Розенберг утверждает, что российское юрлицо занималось созданием мессенджера, а его бенефициаром является Павел Дуров.

«Павел Дуров во время собеседования при приеме на работу говорил мне, что в перспективе возможна продажа им мессенджера Telegram, и в этом случае сотрудники получат существенные премиии в размере десятков миллионов долларов США», - говорится в предложении о мировом соглашении, которое Розенберг направил в адрес «Телеграфа». Письмо опубликовано в telegram-канале «Беспощадный пиарщик». Розенберг подтвердил «Ведомостям», что бумаги, появившиеся в канале, подлинные. Он также сообщил, что обещания относительно продажи действительно были, но подчеркнул, что они делались в сослагательном наклонении

Дуров заявил «Ведомостям», что не рассматривает даже продажу долей в компании, не говоря уже о продаже компании целиком.

Антон Розенберг, занимавший должность директора особых направлений в ООО «Телеграф», в понедельник опубликовал пост на блог-платформе Medium, в котором рассказал о конфликте с Павлом Дуровым и его братом Николаем.

Как утверждает Розенберг, он был уволен из компании после ссоры с Николаем Дуровым — братом Павла, который, по словам Розенберга, оказывал знаки внимания его будущей жене. Розенберг считает, что формальной причиной для его увольнения послужили прогулы, хотя все время он продолжал работать вне офиса — по его словам, из-за необходимости не видеться с Николаем.

Розенберг оспорил законность увольнения в суде. Во встречном иске от «Телеграфа» указано, что Розенберг предлагал заключить мировое соглашение при выплате ему 30 млн руб.

В понедельник вечером Дуров заявил «Ведомостям», что вся информация Розенберга не соответствуют действительности, а его пост на 90% шизофазичен (шизофазия - психическое расстройство речи). Кроме того, Дуров пояснил, что «Телеграф» не имеет отношения ни к нему, ни к Telegram, но эта компания когда-то брала на аутсорсинг разбор русскоязычного спама бывшими модераторами «Вконтакте». По словам двух знакомых Розенберга и Дурова, ООО «Телеграф» имело отношение к Telegram, а Розенберг действительно работал на Дурова.