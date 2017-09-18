Павел Дуров назвал шизофазией обвинения «бывшего топ-менеджера» Telegram

Павел Дуров отверг обвинения «бывшего топ-менеджера» Telegram Albert Gea / Reuters

Павел Дуров прокомментировал «Ведомостям» публикацию экс-сотрудника ООО «Телеграф» Антона Розенберга с обвинениями во взломе его переписке после конфликта с братом Павла Дурова Николаем. По словам Павла Дурова, заявления Розенберга, который называет себя экс-сотрудником Telegram, не соответствуют действительности, а его пост на 90% шизофазичен (шизофазия - психическое расстройство речи).

Дуров заявил «Ведомостям», что не является владельцем компании ООО «Телеграф» и эта компания не имеет никакого отношения к мессенджеру Telegram. Впрочем, Дуров не отрицает факт знакомства с Розенбергом: однако, говорит он, «от его семьи слышал, что человек страдает от психических заболеваний».

Экс-сотрудник ООО «Телеграф» Антон Розенберг, занимавший должность директора особых направлений, в понедельник опубликовал пост на блог-платформе Medium, в котором рассказал о конфликте с Павлом Дуровым и его братом Николаем. Розенберг утверждает, что эта российская компания занималась разработкой мессенджера Telegram.

Как утверждает Розенберг, он был уволен из компании после ссоры с Николаем Дуровым — братом Павла, который, по словам Розенберга оказывал знаки внимания его будущей жене.

По словам Розенберга, формальной причиной для его увольнения послужили прогулы, хотя все время он продолжал работать вне офиса — по его словам, из-за необходимости не видеться с Николаем.

Также Розенберг утверждает, что основатели Telegram удалили его переписку с момента регистрации в мессенджере в 2013 г. до 14 февраля 2017 г.

«Причём удалена она была только на сервере, так как сообщения, закешированные у меня в телефоне, никуда не делись. В общем, выглядело всё ровно так, будто кто-то сделал запрос delete_first_messages («удалить первые N сообщений пользователя») — такая функция была ещё в движке text-engine, разработанном в ВК и позднее выложенном в open source, чтобы Telegram мог на законных основаниях продолжать использовать этот код», - пишет Розенберг. По его словам, Павел Дуров назвал происшедшее небольшим техническим сбоем и пообещал, что история переписки вернётся после ночной переиндексации (уже после истечения срока, в который от меня требовали ответа). «На следующее утро история переписки действительно вернулась. Зато благодаря этой комбинации я смог получить кое-какую полезную информацию, окончательно убедившую меня, что никакого бага не было, а за всей этой историей стоял Николай Дуров, по удивительному совпадению являющийся автором того самого text-engine».

По данным системы «СПАРК», владельцем ООО «Телеграф» является компания Telegraph inc., зарегистрированная в Белизе.